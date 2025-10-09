Aldama pierde frente a los Celtics de Hugo González

El canario volvió a jugar de titular en el segundo partido de la pretemporada mermado por un buen debut de González

El ala-pívot grancanario Santi Aldama sigue sin conocer la victoria en la pretemporada de la NBA 2025/26 tras el duelo de anoche frente a los Boston Celtics (121-103) que hicieron debutar al joven escolta madrileño Hugo González.

Santi Aldama disputa el balón con Jaylen Brown. EFE/ Matthew A. Smith

El jugador de los Memphis Grizzlies aportó doce puntos y seis rebotes en el quinteto titular siendo el tercer jugador con mayor anotación de toda la plantilla. A falta de dos semanas para el comienzo de la temporada, el equipo de Tennessee no levanta cabeza y cuenta con múltiples bajas.

El «derbi» español

Por otro lado, Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft por los Celtics, firmó una buena actuación con ocho puntos, tres rebotes, tres tapones y un robo, dejando algunas jugadas estelares tras salir desde el banquillo.

Los de Aldama se vieron doblegados por los Boston Celtics en este segundo partido de preparación de cara al arranque de la NBA. Las bajas de Ja Morant, Jaren Jackson Jr. o Zach Edey no ayudan a un equipo que espera alcanzar buenas sensaciones antes del 22 de octubre, fecha del primer partido de la temporada regular.

Igualmente, los Grizzlies demostraron tener alternativas y estos dieron un paso adelante desde el punto de vista anotador con Jaylen Wells (21 puntos) o Cedric Coward (15 puntos), mientras el canario ya se consolida como titular mejorando los números del primer partido.