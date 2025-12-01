ALTIHAY pide «estigma cero» en el Día Mundial del Sida

Fuerteventura se ha unido al Día Mundial del Sida haciendo extensivo el mensaje de ALTIHAY «ante el estigma, la respuesta es la prevención, la información y el cuidado”

Informa: RTVC.

La asociación ALTIHAY, el ayuntamiento y el Cabildo de Fuerteventura han conmemorado el Día Mundial del Sida. Junto a otros colectivos y administraciones han pedido la eliminación del estigma que sufren las personas que padecen esta enfermedad.

La asociación ALTIHAY de Fuerteventura ha conmemorado fren al Cabildo el Día Mundial del Sida. Cabildo de Fuerteventura.

Carla Soto, Presidenta de ALITHAY.

ALTIHAY Fuerteventura ha reclamado mayor compromiso en la prevención, la información y la eliminación del estigma que aún afecta a tantas personas.

Diferentes representantes políticos insulares han participado en la lectura de este manifiesto que ha invitado a mirar más allá de las cifras para centrarse en las personas y la importancia del acompañamiento, el cuidado y la detección precoz.

Acabar con el estigma

En este documento hicieron constar “Ante el estigma, la respuesta es la prevención, la información y el cuidado”.

La presidenta de ALTIHAY, Carla Soto, ha destacado «este estigma es una de las mayores barreras para la prevención. Exigimos estigma cero, formación obligatoria en servicios sanitarios y entornos laborales y sociales seguros”.

Un día en el que se han desarrollado diferentes actividades. En la calle Primero de Mayo de Puerto del Rosario se ha colocado un stand informativo en colaboración con la Concejalía de Salud Pública del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.

En esta jornada se iluminarán las fachadas del Cabildo de Fuerteventura y Ayuntamiento de Puerto del Rosario. El próximo viernes, 5 de diciembre, se proyectará el documental Estigma de Pilar García. Este trabajo recoge testimonios reales sobre el VIH de quienes conviven con esta realidad.

El documental se proyectará a las 19.30 horas, en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Posteriormente, habrá una mesa redonda con la participación de Belén Lamuedra, León Martín Bethencourt, Irene Cabrera y Pedro Esquivel.