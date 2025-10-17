Los alumnos del Colegio de Chayofa han aprendido en un día la luchada o la bola canaria, una jornada lúdica que han compartido con la familia

La comunidad educativa del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Chayofa han vivido una jornada dedicada a talleres sobre los juegos y deportes autóctonos. Desde la lucha canaria hasta talleres diseñados para conseguir un entorno de convivencia en familia.

La bola canaria y el boliche, “A Toque Pito: Deporte, Tradición y Familia” ha sido una experiencia para compartir y aprender jugando.

Fomentar la participación colectiva

Por un día han dejado atrás las asignaturas del plan de estudio para aprender deportes que forman parte de la tradición popular canaria. En los talleres de gastronomía han realizado diferentes platos relacionados con la repostería, despertando el interés por la gastronomía.

Los grandes han aprendido de los pequeños, y viceversa, transmitiendo valores y enseñanzas.

La expresión “A toque pito”, vinculada tanto a la lucha canaria como al pito herreño, nos recuerda que al sonido del silbato o de la música comienza algo importante, algo que nos une. Con ese mismo espíritu queremos vivir este evento: dar cuanto antes ese toque de salida para celebrar la buena convivencia, el esfuerzo, el trabajo y el aprendizaje de nuestro alumnado.

Estamos seguros de que será un encuentro inolvidable, donde lo más importante será compartir y seguir creciendo juntos como comunidad educativa.