Cabildo de Fuerteventura. Imagen archivo RTVC.

El Cabildo de Fuerteventura hará llegar este año la enseñanza de los juegos y deportes tradicionales de Canarias a unos 1.300 estudiantes de toda la isla, ha informado la corporación en un comunicado.

Será gracias al programa ‘No olvides lo nuestro’, dedicado a impartir prácticas como el juego del palo canario (vara y lata). Así como la bola canaria, el salto del pastor, la pelotamano, la billarda, la pina y la tángana en los centros de secundaria.

‘No olvides lo nuestro’ se desarrollará durante todo el curso en los once centros de secundaria de toda la isla.

Técnicos especialistas

En total, son 55 cursos de cuarto de Secundaria (15 y 16 años) los inscritos, que en horario de Educación Física completaran dos semanas en la iniciación a la práctica de estas actividades. En concreto, con dos sesiones semanales de una hora, impartidas por los técnicos especialistas de la Consejería de Deportes del Cabildo, contando con la participación del profesorado en cada uno de los centros participantes.

Los once centros participantes previstos son los institutos Vigán, Jandía, Corralejo y Gran Tarajal. Además del Puerto Cabras Rafael Báez, Santo Tomás de Aquino y Puerto del Rosario. Así como La Oliva, San Diego de Alcalá y los colegios Antigua y Sagrado Corazón.

Centros educativos de la isla

El consejero insular de Deportes, Luis González, ha valorado la importancia de mantener este programa que «hace de Fuerteventura una isla diferente y especial en cuanto a la conservación y difusión de nuestras tradiciones deportivas”.

«Tras 24 años de funcionamiento, las actividades de ‘No olvides lo nuestro’ son una iniciativa modélica en Canarias que cada año esperan y demandan los centros educativos de toda la isla”, ha señalado.

Escuelas deportivas

Los alumnos interesados en continuar practicándolos o recibir una formación más amplia pueden acudir o contactar con alguna de las escuelas deportivas municipales o clubes de la isla que, en colaboración con el Cabildo, se mantienen activos fuera del horario escolar.