Álvaro Cervera, en la rueda de prensa, valora el trabajo del Tenerife pero busca ajustes en ataque ante un Mérida que destaca por su buen juego

Álvaro Cervera: «Hay que retocar cosas pero no lo estamos haciendo mal» / CD Tenerife

El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha admitido este viernes, en la rueda de prensa, que «hay que retocar cosas», aunque también ha recalcado que «hemos hecho un buen trabajo que no vamos a tirar ahora por querer ser brillantes y ganar todos los partidos».

«Nos cuesta ganar pero no perdemos», ha añadido Cervera, para quien el Tenerife no ha dado la sensación en ningún partido de que fuera a perder, sino lo contrario: «parece que lo vamos a ganar pero nunca lo ganamos».

Cambios en el sistema ofensivo

El técnico medita la opción de jugar con tres atacantes frente a la AD Mérida para dar así una nueva vertiente al ataque blanquiazul al quitar la doble punta que, ahora mismo, «no nos dan lo que nos han dado durante toda la temporada».

Por eso quiere retocar algo en el sistema para ver qué cambio genera esto en el juego, sin tener claro todavía qué tres jugadores serán los que formarán de inicio el domingo.

Un rival con buen juego

Sobre el Mérida, ha afirmado que lo considera como «uno de los equipos que mejor juegan de la categoría», por su propuesta de un fútbol «muy vistoso» llevada a cabo por buenos futbolistas, de la mano de un entrenador formado en el Real Madrid, como lo es Fran Beltrán.

También ha destacado que cuenta con unos registros en su feudo muy buenos, lo que hará que el encuentro sea uno muy disputado, ya que todo lo que hace, «lo hace a través del balón y lo necesita para jugar bien», algo que comparte con el CD Tenerife.

«Si no estás preparado para defender bien, te van a hacer mucho daño porque es un muy buen equipo», ha declarado el entrenador tinerfeñisita, que ha dejado claro que no le gustan los partidos de ida y vuelta, por lo que intentará mantener a raya al combinado extremeño y robarle la posesión de la pelota porque sin él, «es muy vulnerable».

Las bajas del Tenerife para el partido

Cervera ha resaltado que la baja de Alassan supone un golpe muy duro para el grupo, no solo a nivel personal, sino también en lo deportivo, ya que le considera como el futbolista «más diferente» de la plantilla y el que «más confianza» le transmitía en la parcela ofensiva, además del papel que desempeñaba dentro del vestuario, al que aportaba mucho con su personalidad.

Las bajas ha confirmado que permanecen siendo las de Nacho Gil y Javi Pérez, por los que Cervera prevé que todavía faltan varias semanas como para que vuelvan a aparecer en una convocatoria con el equipo, Marc Mateu y Alassan, a los que se añade Gastón Valles, por cumplir ciclo por acumulación de tarjetas amarillas.