Álvaro Cervera: «Sabemos que las victorias ahora son un poco más importantes» / CD Tenerife

El CD Tenerife, líder en solitario del grupo 1 de la Primera Federación de fútbol, visitará este sábado al Bilbao Athletic, uno de los tres equipos que ha ganado esta temporada al conjunto isleño, y el último que lo ha hecho (0-1, el pasado 8 de noviembre), un rival «que juega muy bien en casa» pero que también asume riesgos al jugar «abierto», y según Álvaro Cervera en la rueda de prensa previa al encuentro, esa circunstancia la podrían aprovechar.

Cautela pese a la buena racha

Sostiene el técnico isleño que no les interesa un partido de ida y vuelta, «porque ahí ganan ellos», y sí prefiere optar por «defender bien», ya que de esa manera les pueden «hacer daño».

Cervera recuerda que, por su experiencia en el fútbol y porque, siendo entrenador, es «desconfiado por naturaleza», probablemente llegará «una época mala», ya que ve «ilógico» que su equipo, si mantiene la progresión actual, llegue a sumar 90 puntos en la competición. «Las victorias son ahora más importantes porque el camino se va reduciendo y hay menos tiempo para reaccionar», ha añadido.

Sobre los cuatro fichajes y la renovación de Fabricio

Por otra parte, el entrenador del Tenerife ha valorado de forma positiva las cuatro incorporaciones realizadas en el recién finalizado plazo de fichajes, con las altas de Facundo Agüero, Antal Yaakobishvili, Iván Chapela y Gastón Valles, porque han traído «lo que queríamos» para completar la plantilla, sin romper el grupo.

Del último jugador en llegar, el gaditano Chapela, al que entrenó en el Cádiz, ha dicho que puede jugar en las dos bandas, y sin ser tan rápido como Noel Pérez, Balde o Alassan, sí les sube «un puntito de calidad» con el balón en los pies, además de tener «cierto gol»; a su juicio, un jugador «de otra categoría».

También ha celebrado la renovación del centrocampista brasileño Fabricio Assis, anunciada el jueves, un futbolista «que no conocía, y nos ha sorprendido a todos», no solo por su juego, «con criterio y llegada», sino por su generoso despliegue físico en el campo, y al que ve cualidades para jugar «en una categoría más arriba».

Cervera responde a Andone

Álvaro Cervera ha respondido a las recientes declaraciones del futbolista Florin Andone, al que dirigió en el Cádiz, y ha dicho que se acuerda poco del futbolista rumano, pero sí de otras cosas suyas al margen del fútbol, que ha preferido no hacer públicas.

Andone, actual delantero del CD Atlético Baleares, equipo del grupo 3 de Segunda Federación, declaró esta semana que recuerda a Cervera de su etapa en el equipo gaditano como un entrenador «horroroso, el peor» que ha tenido en su carrera, además de «muy radical, mala persona».

Preguntado por este polémico asunto, Cervera ha dicho: «He visto el titular. Somos entrenadores, habrá gente que piense que soy horroroso, o lo contrario, que soy buen entrenador y buena persona. No me acuerdo mucho de él, futbolísticamente me acuerdo poco; sí recuerdo otras cosas fuera del fútbol, pero no las voy a comentar».

Las bajas del Tenerife

El CD Tenerife tendrá las bajas de Jesús de Miguel, Dani Fernández y Javi Pérez para la visita de este sábado al Bilbao Athletic, según ha informado el entrenador del equipo blanquiazul, Álvaro Cervera.

El delantero madrileño De Miguel arrastraba molestias musculares que se han agravado esta semana, motivo por el que no ha sido incluido en la convocatoria. Donde tampoco estará el extremo tinerfeño Dani Fernández al sentir una molestia en el entrenamiento de este viernes. Ambos jugadores se unen en el capítulo de ausencias al centrocampista Javi Pérez, baja de larga duración, aunque ya se encuentra en la recta final de su recuperación.

Por otra parte, el extremo Iván Chapela, fichaje de última hora al cierre del mercado el pasado lunes, llegó el jueves a Tenerife y ya está en manos de los fisioterapeutas del club, pues según ha explicado Cervera, el gaditano se ha perdido entrenamientos por su tardía salida del Burgos, y está previsto que se incorpore al resto de sus nuevos compañeros durante la próxima semana.