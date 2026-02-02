Bilbao Athletic vs CD Tenerife | J23 Primera Federación 25-26

Bilbao Athletic vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 7 de febrero. Partido correspondiente a la J23 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Bilbao Athletic y CD Tenerife se enfrentan este sábado 7 de febrero a partir de las 13:00 (hora canaria) en la Instalaciones deportivas de Lezama. Partido correspondiente a la jornada 23 de la Primera Federación.

Bilbao Athletic vs CD Tenerife | J23 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar al CD Guadalajara. El equipo de Álvaro Cervera es líder a 12 puntos de su perseguidor más cercano, el Celta Fortuna. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Bilbao Athletic se encuentra en puesto de playoff de ascenso. El equipo ha ganado diez partidos, habiendo empatado cinco y perdido siete encuentros.

Posiciones en la clasificación de Bilbao Athletic y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 53 puntos, doce por encima del Celta Fortuna. Por su parte, el Bilbao Athletic ocupa la cuarta posición de la tabla. El conjunto vasco se encuentra con 35 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Bilbao Athletic y CD Tenerife

El Bilbao Athletic y el CD Tenerife se han enfrentado solamente tres veces entre si, en las que ha ganado el Bilbao Athletic en las dos últimas ocasiones y el Tenerife ganó la primera vez que se enfrentaron. El equipo canario ha ganado sus últimos cinco partidos.

Por su parte, el equipo bilbaíno llega al encuentro habiendo ganado tres de sus últimos cinco partidos, empatado uno y perdido otro.

