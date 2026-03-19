La artista pamplonesa llega por primera vez de gira al archipiélago canario

La artista Amaia aterrizará en Canarias por primera vez y actuará en la novena edición del Tenerife Peñón Fest el próximo 24 de octubre, encabezando uno de los festivales referentes de la música indie pop-rock en España, según informó en una nota la organización del evento.

Amaia actuará el próximo 24 de octubre en el Tenerife Peñón Fest/ Imagen cedida por la organización del festival

Amaia presentará su álbum ‘Si abro los ojos no es real’, en directo, en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, un álbum que ha consolidado su evolución artística y su posición como una de las voces más respetadas de la escena nacional.

Otros de los nombres más destacados de este festival que se celebrará el 23 y 24 de octubre son Loquillo, cuya participación se confirmó también este jueves, La La Love You o Pignoise. Las entradas están disponibles en www.tenerifepenonfest.es y www.tomaticket.es.

Trayectoria de la artista

Según el comunicado, desde su salto al ojo público, en 2017, gracias a Operación Triunfo, Amaia se ha consolidado como una de las artistas clave de su generación, combinando éxito de crítica y público, presencia en los principales festivales del país y una identidad artística propia.

En su último disco, la artista navarra invita al público a conocer e indagar en su universo de sueños y mente, mostrando su característico realismo mágico con canciones que aluden a los sueños lúcidos, la naturaleza, la fiesta, el amor o la muerte.

El paso de Amaia por Tenerife forma parte de su gira nacional ‘Arenas 2026’, que también llevará a la cantante y compositora a los escenarios del Palau Sant Jordi (Barcelona), Bizkaia Arena (Bilbao) o el Festival Rio Babel (Madrid), entre otros