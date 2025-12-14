El municipio de Pájara acogerá la competición de las Neurolimpiadas a nivel autonómico en la edición de 2026

‘Amigos de Pájara’ subcampeones de las Neurolimpiadas 2025 / Cabildo de Fuerteventura

Los equipos majoreros clasificados en las Neuromajo 2025 han participado este fin de semana en la final regional de las Neurolimpiadas, en la que compiten los 16 clasificados en los seis torneos insulares.

Las Neurolimpiadas se desarrollarón este fin de semana en el Pabellón Deportivo de El Tablero en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. El equipo Amigos de Pájara, del municipio de Pájara, se proclamó subcampeón de las Neurolimpiadas 2025.

Pájara acogerá la Neuromajo 2026

Además, durante el evento se anunció que el municipio de Pájara será la sede de la final regional en la edición de 2026. La Asociación Neurolímpica hizo entrega del cetro neurolímpico al consejero de Acción Social, Víctor Alonso, y la bandera conmemorativa alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, como símbolos de la continuidad de la competición.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el consejero de Acción Social, Víctor Alonso, felicitan a los cerca de 300 mayores de la Isla que participaron en las Neuromajo 2025, así como a los equipos que han estado compitiendo en la final en Gran Canaria.

El consejero Víctor Alonso anunció que “ya estamos trabajando en la edición de 2026 de las Neuromajo, un proyecto de la Consejería de Acción Social del Cabildo de Fuerteventura, en colaboración con los seis ayuntamientos de la Isla y Asociación Neurolímpica, que se ha consolidado como una iniciativa para el envejecimiento activo y saludable de los y las participantes”.