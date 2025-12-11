240 personas mayores de sesenta año van a a participar en las Neurolimpiadas con el objetivo de fomentar el deporte y la salud

El municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana acoge, desde este viernes y hasta el próximo domingo, la final regional de las Neurolimpiadas Canarias, una iniciativa para fomentar el envejecimiento activo y la convivencia entre islas, en la que participarán 240 personas mayores de sesenta años procedentes de dieciséis municipios de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife.

Gran Canaria reúne a 16 equipos de personas mayores en las Neurolimpiadas

La competición está respaldada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, y cuenta, en esta ocasión, con el apoyo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que contó con su alcalde Marco Aurelio Pérez como anfitrión del evento. Ambas instituciones, junto con los organizadores del proyecto, dieron este jueves el pistoletazo de salida al evento con su presentación oficial frente al emblemático Faro de Maspalomas.

Durante su intervención, Poli Suárez, destacó que “el deporte y la estimulación cognitiva son herramientas fundamentales para la salud y la autonomía de nuestros mayores y esta competición, por la que hemos apostado sin dudarlo, demuestra que las personas mayores son protagonistas activos de nuestra sociedad, con ilusión, energía y talento”.

Por su parte, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó que “cumplir años implica un esfuerzo físico y mental constante, diferente en cada persona, y eso es precisamente lo que se celebra en estas Neurolimpiadas: el mérito diario de seguir adelante, de movernos y relacionarnos gracias a nuestra voluntad y a la conexión con quienes nos rodean.

Evolución de la iniciativa

Los organizadores destacaron la evolución y el impacto social de la iniciativa. Así, Óscar Morales subrayó que “nuestro propósito es darle protagonismo y un espacio a través del deporte a las personas mayores, para que puedan disfrutar de una participación activa en la sociedad”, y añadió que el proyecto ha ido creciendo porque “los y las deportistas se han ‘profesionalizado’ con los años y nosotros hemos tenido que mejorar mucho también como organización para estar a su altura”.

En la misma línea, Besay Rodríguez explicó que la idea es trabajar “las tres columnas del envejecimiento activo: el acondicionamiento físico, el entrenamiento cognitivo y la socialización”, y afirmó que “el deporte es un potente canal integrador, pues nuestro objetivo a nivel social era conectar personas de toda Canarias, y con las Neurolimpiadas lo conseguido”.

Competición única

Las Neurolimpiadas destacan como una competición única en el ámbito nacional, en la que deportistas mayores de sesenta años participan en entrenamientos durante todo el año en sus respectivos municipios y se enfrentan en competiciones insulares a través de distintas eliminatorias directas.

De los ganadores de las competiciones en cada una de las islas resultan los combinados que han logrado el pase a la final regional, procedentes de los municipios de Pájara, Puerto del Rosario, Tuineje y Antigua, en Fuerteventura; Telde y Villa de Moya, en Gran Canaria; Tías, en Lanzarote; Los Llanos de Aridane, Breña Alta, Santa Cruz de La Palma y Barlovento, en La Palma, y de Arafo, Santiago del Teide, Santa Úrsula y El Rosario, en Tenerife.



La final regional, que consolida la dimensión interinsular de este proyecto con gran impacto social, se inaugurará este viernes en el Parque Urbano del Sur de Maspalomas, donde los participantes desfilarán junto a sus compañeros y disfrutarán de actuaciones y un encuentro festivo que celebra la convivencia y el espíritu deportivo. El sábado y el domingo, el Pabellón Municipal El Tablero acogerá las rondas clasificatorias y finales, junto con la ceremonia de clausura el domingo al mediodía en la que se proclamará al equipo campeón de Canarias 2025.

A lo largo de todo el fin de semana, los participantes competirán en cuatro pruebas que combinan habilidad motora, memoria, cálculo, lenguaje y rapidez de reacción: Relevos, Aro Canario, Cifras y Letras y Carrera de Letras. Todas ellas están específicamente diseñadas para estimular las capacidades físicas y cognitivas de las personas mayores, al tiempo que fomentan el trabajo en equipo y la motivación colectiva.