Ana González, nueva secretaria general del PSOE de El Hierro

El PSOE El Hierro ha elegido en su XI Congreso Insular a la actual vicepresidenta del Cabildo insular Ana González como nueva secretaria general del partido en la isla, en sustitución de Alpidio Armas, actual presidente herreño.

PSOE El Hierro.

Secretario general del PSOE

El Congreso, según ha informado este sábado el PSOE en una nota, tuvo lugar el pasado viernes en Valverde y contó con la presencia del secretario general del PSOE Canarias y ministro, Ángel Víctor Torres, quien en su discurso reconoció el desempeño de Armas durante los 17 años en los que ha liderado la organización socialista en El Hierro.

González se convierte así en la primera mujer que asume la secretaría general del PSOE El Hierro, cuya nueva comisión ejecutiva insular está conformada por 10 mujeres y 8 hombres, y cuya secretaria de Organización será Rosana González.

Cargo institucional

La nueva secretaria general compatibilizará la tarea orgánica con su actual cargo institucional como vicepresidenta del Cabildo de El Hierro, donde ejerce como consejera de Organización Administrativa, Recursos Humanos, Economía y Hacienda.

Licenciada en Biología por la Universidad de La Laguna, Ana González también ha sido diputada durante tres legislaturas en el Parlamento de Canarias.

Durante el Congreso también se homenajeó la figura Antonio Chinea Padrón, exalcalde de Valverde y miembro de la dirección regional del partido hasta su fallecimiento el pasado 12 de diciembre.