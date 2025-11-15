ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

Arranca la Golden Cup Santander Agentes de Pádel en Silla de Ruedas

RTVC
RTVC

Los favoritos Agea/Hisser y Cambronero/Martín de la Golden Cup Santander Agentes de Pádel en Silla de Ruedas avanzan con contundencia a semifinales

Los integrantes del primer partido del turneo: Oscar Agea/Sebastian Hisser vs. Mohamed Tarik/Mohamed Guerouane / Foto de Bruno Giacomelli

La quinta edición de la Golden Cup Santander Agentes de Pádel en Silla de Ruedas ha dado comienzo este sábado a las 11:00 horas en el Club de Pádel Tennis Center de Costa Calma, con los primeros encuentros de cuartos de final del Cuadro B que han dejado ya a los dos primeros clasificados para las semifinales.

En el primer partido de la jornada, la pareja formada por el campeón del mundo español Óscar Agea y el francés Sébastian Hisser se impuso con autoridad a los marroquíes Mohamed Tarik y Mohamed Guerouane por un doble 6-2, demostrando la superioridad que les ha llevado a ser referentes del circuito internacional.

En el segundo encuentro, los españoles Marcos Cambronero y Sergio Martín no dieron opciones al dúo franco-español formado por Toni Boval e Isaac Mateos, derrotándoles por 6-1 y 6-2 en un partido donde exhibieron un juego sólido y contundente.

Ambas parejas se enfrentarán en una de las semifinales del Cuadro B, que se disputará esta misma tarde a las 18:30 horas.

La competición continuará a lo largo del día con los encuentros del Cuadro A, que definirán el resto de clasificados para las semifinales. La final está prevista para mañana domingo a las 11:00 horas.

El torneo, único en su categoría en las Islas Canarias, cuenta con la participación de 20 jugadores de élite procedentes de España, Francia y Marruecos, y se celebra con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La borrasca Claudia deja un incremento de almacenamiento en las balsas de agua de Tenerife

Finalizan las IV Jornadas de Accesibilidad de Fuerteventura

Cien nacionalidades se dan cita este sábado en la ‘Marcha por la Libertad’ del Winter Pride de Maspalomas

La memoria de Jerónimo Saavedra se mantendrá en la plaza de la Música de su ciudad

La Laguna celebra el Día Internacional del Patrimonio Mundial

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025