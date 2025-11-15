Arranca la Golden Cup Santander Agentes de Pádel en Silla de Ruedas

Los favoritos Agea/Hisser y Cambronero/Martín de la Golden Cup Santander Agentes de Pádel en Silla de Ruedas avanzan con contundencia a semifinales

Los integrantes del primer partido del turneo: Oscar Agea/Sebastian Hisser vs. Mohamed Tarik/Mohamed Guerouane / Foto de Bruno Giacomelli

La quinta edición de la Golden Cup Santander Agentes de Pádel en Silla de Ruedas ha dado comienzo este sábado a las 11:00 horas en el Club de Pádel Tennis Center de Costa Calma, con los primeros encuentros de cuartos de final del Cuadro B que han dejado ya a los dos primeros clasificados para las semifinales.

En el primer partido de la jornada, la pareja formada por el campeón del mundo español Óscar Agea y el francés Sébastian Hisser se impuso con autoridad a los marroquíes Mohamed Tarik y Mohamed Guerouane por un doble 6-2, demostrando la superioridad que les ha llevado a ser referentes del circuito internacional.

En el segundo encuentro, los españoles Marcos Cambronero y Sergio Martín no dieron opciones al dúo franco-español formado por Toni Boval e Isaac Mateos, derrotándoles por 6-1 y 6-2 en un partido donde exhibieron un juego sólido y contundente.

Ambas parejas se enfrentarán en una de las semifinales del Cuadro B, que se disputará esta misma tarde a las 18:30 horas.

La competición continuará a lo largo del día con los encuentros del Cuadro A, que definirán el resto de clasificados para las semifinales. La final está prevista para mañana domingo a las 11:00 horas.

El torneo, único en su categoría en las Islas Canarias, cuenta con la participación de 20 jugadores de élite procedentes de España, Francia y Marruecos, y se celebra con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara.