Este viernes arranca el carnaval en las calles de la capital tinerfeña, con la tradicional Cabalgata Anunciadora, que comenzará a partir de las 19:30 horas, un evento que supone una importante transformación de la movilidad en la ciudad, tanto en materia de cierres de calles al tránsito de vehículos como en prohibiciones de estacionamiento. Además, de los refuerzos oportunos en el transporte público urbano y el tranvía.

Sillas para la Cabalgata del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Archivo.

Un año más se prevé que la Cabalgata Anunciadora se inicie desde la avenida Bélgica, por lo que se establecerán diversos horarios de limitación del estacionamiento. Respecto al itinerario de la comitiva carnavalera se realizará desde la avenida Bélgica, a la plaza República Dominicana; avenida de la Asunción, calles Ramón y Cajal; Galcerán; plaza de Weyler; Méndez Núñez; El Pilar; Villalba Hervás; La Marina, y avenida Marítima.

Trabajos previos

n cuanto al cierre de la circulación, es importante señalar que, desde las 16:00 horas, se cortará la avenida Reyes Católicos, desde su confluencia con la calle Gilberto Cayol, y también hasta la plaza de La Paz en la zona necesaria para facilitar los trabajos previos para el desarrollo de la Cabalgata. Progresivamente, se procederá al cierre del tráfico del resto de vías por donde discurre la comitiva y, mientras lo permita la afluencia de público, siempre antes de que llegue la cabecera de la Cabalgata, los agentes permitirán la circulación por algunas vías transversales.

A las 18:00 horas estarán cortadas las calles Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, avenida Marítima, avenida Francisco La Roche, calle Ni Fú Ni Fá; las confluencias de la avenida Marítima con San Sebastián y con Bravo Murillo, además de La Marina. Finalmente, a las 20:00 horas estará cerradas la avenida Francisco La Roche hasta su confluencia con Ramblas de Santa Cruz y con la calle república de Honduras; así como la avenida Constitución a la altura del acceso a la zona portuaria.

Activación previa

El desarrollo de Cabalgata Anunciadora del Carnaval obligará a la activación previa de prohibiciones de estacionamiento en varias calles del centro de la ciudad. Estas limitaciones tienen diferentes horarios que serán señalizados, convenientemente, en las vías públicas afectadas siendo esencial que se respeten estas indicaciones para evitar la retirada de sus vehículos por parte de la Policía Local.

Asientos en las calles

Desde primera hora de la mañana muchos ya han colocado las sillas en las calles, por cada uno de los rincones por donde pasará la Cabalgata Anunciadora. También hay más de 3.500 sillas que ha puesto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de manera gratuita.

A partir de las 19.30 horas las calles se llenarán de alegría, color y ritmo, todo ello junto al desfile de todos los grupos del carnaval, a los personajes míticos y a las reinas con sus comitivas.

La Cabalgata se podrá seguir en directo en Canarias Play y en el canal de RTVC de Youtube.