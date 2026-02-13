Murgas, reinas, comparsas, batucadas y cientos de disfraces se unen en un desfile de música, color y ritmo en la calle

Imagen del archivo del certamen de Ritmo y Armonía del carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Este sábado, 14 de febrero, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, vive una de las jornadas más esperadas. Tras la salida del carnaval a la calle con la Cabalgata Anunciadora del viernes, el sábado es el día de uno de los actos más simbólicos y multitudinarios, el certamen Ritmo y Armonía.

El desfile llenará la Avenida Francisco La Roche de Santa Cruz de Tenerife de ritmo, color y alegría. Comparsas, murgas ,batucadas y grupos del carnaval en el tampoco faltarán las reinas del carnaval darán vida a un colorido espectáculo en el que el talento de quienes hacen posible la fiesta carnavalera queda patente.

Son miles las personas que podrán disfrutar desde las gradas o a pie de calle de las coreografías y ritmos contagiosos de esta celebración.

A partir de las de las 21:00 horas, las cámaras de Televisión Canaria retransmitirán en directo este fiesta carnavalera que contará con la narración de Roberto Herrera y Laura Afonso.

Dónde se puedo ver el Certamen Ritmo y Armonía