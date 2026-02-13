ES NOTICIA

El carnaval se llena de color en la calle con el Certamen Ritmo y Armonía de Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
Murgas, reinas, comparsas, batucadas y cientos de disfraces se unen en un desfile de música, color y ritmo en la calle

Este sábado, 14 de febrero, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, vive una de las jornadas más esperadas. Tras la salida del carnaval a la calle con la Cabalgata Anunciadora del viernes, el sábado es el día de uno de los actos más simbólicos y multitudinarios, el certamen Ritmo y Armonía.

El desfile llenará la Avenida Francisco La Roche de Santa Cruz de Tenerife de ritmo, color y alegría. Comparsas, murgas ,batucadas y grupos del carnaval en el tampoco faltarán las reinas del carnaval darán vida a un colorido espectáculo en el que el talento de quienes hacen posible la fiesta carnavalera queda patente.

Son miles las personas que podrán disfrutar desde las gradas o a pie de calle de las coreografías y ritmos contagiosos de esta celebración.

A partir de las de las 21:00 horas, las cámaras de Televisión Canaria retransmitirán en directo este fiesta carnavalera que contará con la narración de Roberto Herrera y Laura Afonso.

