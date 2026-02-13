Murgas, reinas, comparsas, batucadas y cientos de disfraces se unen en un desfile de música, color y ritmo en la calle
Este sábado, 14 de febrero, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, vive una de las jornadas más esperadas. Tras la salida del carnaval a la calle con la Cabalgata Anunciadora del viernes, el sábado es el día de uno de los actos más simbólicos y multitudinarios, el certamen Ritmo y Armonía.
El desfile llenará la Avenida Francisco La Roche de Santa Cruz de Tenerife de ritmo, color y alegría. Comparsas, murgas ,batucadas y grupos del carnaval en el tampoco faltarán las reinas del carnaval darán vida a un colorido espectáculo en el que el talento de quienes hacen posible la fiesta carnavalera queda patente.
Son miles las personas que podrán disfrutar desde las gradas o a pie de calle de las coreografías y ritmos contagiosos de esta celebración.
A partir de las de las 21:00 horas, las cámaras de Televisión Canaria retransmitirán en directo este fiesta carnavalera que contará con la narración de Roberto Herrera y Laura Afonso.
Dónde se puedo ver el Certamen Ritmo y Armonía
- En directo en Televisión Canaria.
- En la plataforma Canarias Play
- A través del canal del Carnaval de RTVC en YouTube
- En directo en el portal www.rtvc.es