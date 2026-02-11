La Cabalgata Anunciadora, que iniciará su recorrido a las 19:30 horas de este viernes, lleva consigo prohibiciones de aparcamientos, cortes de calles y refuerzos en guaguas y tranvía

El próximo viernes arrancan los actos multitudinarios del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en las calles de la capital tinerfeña con la tradicional Cabalgata Anunciadora. Se iniciará a partir de las 19:30 horas. Un evento que supone una importante transformación de la movilidad en la ciudad. Tanto en materia de cierres de calles al tránsito de vehículos como en prohibiciones de estacionamiento. Además de los refuerzos oportunos en el transporte público urbano y el tranvía.

Un año más se prevé que la Cabalgata Anunciadora se inicie desde la Avenida Bélgica. Se establecerán diversos horarios de limitación del estacionamiento en esa zona a partir de las 07:00 horas. Respecto al itinerario de la comitiva carnavalera se realizará desde la Avenida Bélgica, a la Plaza República Dominicana; Avenida de la Asunción, calles Ramón y Cajal; Galcerán; plaza de Weyler; Méndez Núñez; El Pilar; Villalba Hervás; La Marina, y avenida Marítima.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, recuerda “la recomendación que siempre hacemos del uso del transporte público para llegar con mayor comodidad y seguridad a los diferentes eventos que tendrán lugar en estos días del Carnaval en la calle”. Y pone el acento en que “la movilidad en la entrada y salida de la capital está plenamente garantizada a través del uso del transporte colectivo, así como en el servicio público del taxi, ya que dichos servicios, de la misma manera que lo hará el tranvía, verán reforzadas sus capacidades y horarios”.

Limitaciones de circulación

Estas limitaciones en la circulación y los estacionamientos son consensuadas con el personal técnico especializado del servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal y el cuadro de mandos de la Policía Local responsables de la materia de tráfico, ya que afectan tanto a la circulación como al estacionamiento y los diferentes servicios públicos de transporte como guaguas, tranvía y taxis. Los cierres de calles se inician desde las 08:00 horas, en la Avenida Madrid y la confluencia de la calle Pi y Margall con Méndez Núñez, en este último caso para facilitar la adecuación del espacio reservado a PMR.

El siguiente hito en cortes de tráfico se concretará a las 10:00 horas afectando a la avenida Bélgica, calle Velázquez y calle Luis de la Cruz, manteniendo abierto el carril ascendente desde la avenida Bélgica hasta las 15:00 horas de ese viernes. Este corte afectará también a las calles Zurbarán, Murillo, Sorolla, Doctor Jiménez Díaz, Comodoro Rolín, Luis de la Cruz, Pintor Ribera, Velázquez y puente Salamanca confluencia con la avenida Islas Canarias.

En otro punto crucial de la ciudad la prohibición de circular comenzará a las 14:00 horas, afectando a la calle Galcerán, en el tramo desde la avenida San Sebastián hasta la confluencia con Ramón y Cajal, para facilitar la concentración de las carrozas que participan en la Cabalgata. En la prolongación de esta última calle, entre Alfaro y Galcerán, se facilitará la ubicación de los denominados coches engalanados.

Cierres

En cuanto al cierre de la circulación, es importante señalar que, desde las 16:00 horas, se cortará la avenida Reyes Católicos. Desde su confluencia con la calle Gilberto Cayol, y también hasta la plaza de La Paz en la zona necesaria para facilitar los trabajos previos para el desarrollo de la Cabalgata. Progresivamente, se procederá al cierre del tráfico del resto de vías por donde discurre la comitiva. Y mientras lo permita la afluencia de público, siempre antes de que llegue la cabecera de la Cabalgata, los agentes permitirán la circulación por algunas vías transversales.

A las 18:00 horas deberán estar cortadas las calles Méndez Núñez, Pilar, Villalba Hervás, avenida Marítima, avenida Francisco La Roche, calle Ni Fú Ni Fá; las confluencias de la avenida Marítima con San Sebastián y con Bravo Murillo, además de La Marina. Finalmente, a las 20:00 horas estará cerradas la avenida Francisco La Roche hasta su confluencia con Ramblas de Santa Cruz y con la calle república de Honduras. También la avenida Constitución a la altura del acceso a la zona portuaria.

Diferentes horarios

El desarrollo de Cabalgata Anunciadora del Carnaval obligará a la activación previa de prohibiciones de estacionamiento en varias calles del centro de la ciudad. Estas limitaciones tienen diferentes horarios que serán señalizados, convenientemente, en las vías públicas afectadas siendo esencial que se respeten estas indicaciones para evitar la retirada de sus vehículos por parte de la Policía Local.

Las primeras restricciones comienzan desde la mañana del viernes, concretamente desde las 07:00 horas afectando al tramo de la avenida Madrid, desde Unamuno a la Avda. de Bélgica; también a la calle Ramón y Cajal, entre las calles Castro y Benavides; y en la calle Duggi, desde el acceso a la plaza hasta la calle Benavides.

El siguiente horario de prohibiciones de estacionamiento será a las 12:00 horas. En este caso limitando aparcar en la avenida Bélgica, desde la calle Comodoro Rolín hasta República Dominicana. También en las calles Luis de la Cruz y Velázquez. A las 15:00 horas se extenderá esta medida a la calle Ramón y Cajal. Desde Asuncionistas a la calle Alfaro y por el resto de las vías afectadas por la cabalgata.

Recomendaciones de transporte y estacionamientos públicos

Debido a la entidad de las medidas de tráfico que son necesarias adoptar se recomienda a los asistentes a este arranque del carnaval que utilicen los diferentes servicios públicos. Y que, ante la necesidad de desplazarse en vehículo particular trate de estacionar en los diferentes estacionamientos públicos de la ciudad.

Todas estas modificaciones también afectarán al transporte público, entre las cuestiones más relevantes en este aspecto hay que señalar que este viernes el servicio de Metropolitano de Tenerife, a partir de las 18:00 horas, solo circulará, en sentido a la capital tinerfeña, hasta la parada de la plaza de La Paz. También las guaguas de TITSA que se dirijan hacia la zona de Anaga utilizarán la vía interior de la Autoridad Portuaria. Se establecerán diversas paradas provisionales para cumplir con su labor.

Respecto a los taxis, las paradas más próximas al Cuadrilátero se ubicarán en la calle Víctor Zurita Soler, carril derecho, sentido salida. Calle San Sebastián, zona de estacionamientos entre el IES Bernabé Rodríguez y hasta calle Bravo Murillo. La calle Miraflores, en el desembarco de esa vía en la calle Galcerán. Calle del Pilar, entre Callao de Lima y San Clemente. Calle Valentín Sanz, entre Ángel Guimerá y Miraflores. Y un tramo de la calle Marcos Redondo, una vez que se haya suspendido el servicio del tranvía y solo opere entre la plaza de La Paz y la avenida Trinidad de La Laguna.

Cierre del Cuadrilátero del Carnaval

Como medida adicional de seguridad y tráfico, durante todas las fechas importantes del Carnaval se cerrará el acceso al denominado Cuadrilátero carnavalero. Desde las 18:00 horas del viernes y hasta las 07:00 horas del próximo miércoles. Si se realizará una apertura parcial durante algunas horas del lunes para facilitar el trabajo de los servicios municipales, proveedores y empresas de suministros a los diferentes locales. Similar medida se adoptará el fin de semana de Piñata desde el viernes al lunes siguiente.

Una vez cerrado el Cuadrilátero carnavalero se podrá acceder a los barrios y pueblos de Anaga por la vía interior del muelle. Accediendo por la avenida de la Constitución y saliendo por la Dársena Pesquera. Esta conexión permanecerá abierta al tráfico en general hasta las 22:00 horas. A partir de ese momento, únicamente se permitirá la circulación por esa vía interior a los vecinos de Anaga. La Policía Local ha establecido diversos itinerarios alternativos para otras zonas de la ciudad que se verán afectadas por los cortes necesarios en el desarrollo del Carnaval.

Refuerzos en el transporte urbano

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa cruz, a través de la empresa que presta el servicio público urbano de guaguas, Titsa, pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo del Carnaval a través del cual reforzará casi una decena de líneas urbanas del municipio. Entre los días 13 y 21 de febrero, fechas de los festejos en la calle. Se recuerda que todos los horarios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención 922 531 300 y a través de las redes sociales de la compañía.

En el caso de los refuerzos de líneas para las noches de Carnaval, se establecen que las urbanas de Santa Cruz 908, 933, 934, 939, 972 y 975. Conectan el centro con La Gallega, Ofra, barrio de La Salud, Añaza, Santa María del Mar y Taco, entre otros, sumarán refuerzos. Y se añade la información de que para el Carnaval de Día y el Coso, durante estas dos fechas se refuerza también su operativa, teniendo en cuenta que el próximo domingo, 15 de febrero, las líneas 906, 908, 934 y 936 realizarán sus horarios de días laborables, además de contar con refuerzos adicionales.

El Sábado de Piñata, día 21, las líneas urbanas 906, 908, 934 y 936 operarán con la frecuencia de horarios de días laborables. Lo que sucederá también el Martes de Carnaval, 17 de febrero, fecha de celebración del Coso, que tendrán los horarios de días laborables sin colegio, las líneas 906, 908, 934 y 936. Y al día siguiente, miércoles 18, habrá un refuerzo de líneas para el Entierro de La Sardina. Dispondrá de viajes adicionales programados para las líneas 908 y 934.

Párking del Intercambiador de Santa Cruz

El Intercambiador de Santa Cruz, que oferta 1.421 plazas, tendrá horarios especiales. Permanecerá abierto las 24 horas, los viernes, sábados y el Lunes de Carnaval (13, 14, 16, 20 y 21 de febrero). Igualmente, los días 15, 17 y 18 de febrero permanecerá abierto hasta las 03:00 horas de la madrugada. El último domingo de carnaval, día 22 de febrero, hasta las 00:00 horas.

Como cada año, la empresa concesionaria del servicio, Titsa, ha diseñado un dispositivo de seguridad en el Intercambiador de Santa Cruz. Coordinado con las Fuerzas de Seguridad del Estado y los sistemas de emergencia sanitaria. Vigilará y ayudarán en las labores de embarque de los viajeros para garantizar una correcta y segura operatividad del servicio.

Operativa del tranvía

Desde Metrotenerife se informa de que se pondrá en marcha un dispositivo especial de transporte en la Línea 1 con motivo de la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Con el objetivo de facilitar los desplazamientos, incrementar la capacidad del servicio y garantizar la movilidad segura durante los principales actos de la fiesta en la calle. Un refuerzo que se activará desde este próximo viernes, 13 de febrero, coincidiendo con el inicio de la Cabalgata Anunciadora. Incluirá tranvías dobles, ampliación de horarios y ajustes operativos en el centro de la ciudad.

Durante la primera semana de Carnaval, la Línea 1 circulará con unidades dobles, con capacidad para unos 400 pasajeros, y ofrecerá frecuencias de entre 10 y 15 minutos en los tramos de mayor demanda, especialmente en horario de tarde y noche. En las franjas de menor afluencia, los intervalos se adaptarán para asegurar un servicio continuo y regular.

En las jornadas de Carnaval de Día, el servicio se ajustará al desarrollo de los actos festivos, finalizando en la parada Teatro Guimerá. Con motivo de la Cabalgata Anunciadora del próximo viernes, la parada Weyler permanecerá fuera de servicio por motivos operativos y de seguridad.

El servicio nocturno contará con horarios ampliados, estableciendo La Paz como parada de destino y origen del tranvía. Esta medida permitirá ordenar los flujos de viajeros y facilitar el acceso al dispositivo especial de transporte durante los horarios de mayor concentración de público. Este operativo estará respaldado por un dispositivo especial de seguridad. Con presencia permanente de efectivos policiales, además de personal de Metrotenerife de operaciones, revisores, mantenimiento, limpieza y seguridad privada. Todo ello para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y la seguridad de los usuarios.

Los horarios detallados y las frecuencias de paso pueden consultarse en las paradas del tranvía, en la página web www.metrotenerife.com . También en los perfiles oficiales de Metrotenerife en redes sociales.