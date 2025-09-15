Arranca la pretemporada de baloncesto con la ‘Copa Canaria 2025’

Televisión Canaria retransmitirá el primer gran derbi de pretemporada entre el Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, enmarcado dentro de este torneo organizado por RTVC

El encuentro será el quinto partido de preparación para el equipo de Jaka Lakovic antes del inicio de la temporada

Una vez más, Televisión Canaria refuerza su compromiso con el deporte de las islas al emitir en directo el primer gran derbi de pretemporada entre el Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife. El encuentro, que forma parte de la nueva Copa Canaria 2025, organizada por RadioTelevisión Canaria, se retransmitirá este jueves 18 de septiembre a las 18:30 horas, desde el Gran Canaria Arena.

Este torneo amistoso de pretemporada marca una nueva etapa en la difusión del baloncesto canario, con RadioTelevisión Canaria implicándose de forma especial en la promoción y cobertura de un evento que busca consolidarse como un referente deportivo en el archipiélago.

El duelo de ida permitirá a la afición disfrutar del renovado plantel del Dreamland Gran Canaria, y ver en acción a las caras nuevas del conjunto amarillo. Los derbis canarios suponen dos pruebas de alto nivel

para el equipo que dirige Jaka Lakovic, y se suman a los torneos de preparación ya disputados en Cagliari y Ourense, siendo este el quinto y sexto partido de preparación antes del comienzo del curso 2025/26. El encuentro de vuelta se celebrará el domingo 21 de septiembre a las 12:30 horas en el Pabellón Santiago Martín, en San Cristóbal de La Laguna.

La retransmisión especial del jueves será el plato fuerte de una tarde deportiva en la cadena, ya que antes del partido se emitirá el programa ‘Hay que verlo‘, que se ajusta a un horario especial, de 16:30 a 18:30 horas.

RTVC asume la organización de este evento, convirtiéndose en el anfitrión y principal promotor de un torneo que une a los dos grandes equipos de las islas para acercar a la afición a la emoción del deporte.