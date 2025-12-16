Arrancan las obras de la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal

El Cabildo de Fuerteventura inicia un proyecto clave para reforzar la atención a mayores dependientes en la Isla

El Cabildo de Fuerteventura ha iniciado las obras de la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal, un recurso largamente esperado. La infraestructura permitirá incrementar en 90 las plazas sociosanitarias necesarias en la isla majorera.

La presidenta insular, Lola García, destacó el comienzo de unos trabajos muy demandados. “Ya son una realidad los trabajos de construcción para tener un recurso sociosanitario tan esperado”, señaló. La presidenta insular añadió que el proyecto responde a una de las grandes prioridades del Cabildo con el objetivo es dar respuesta a personas dependientes y a sus familias.

García subrayó el trabajo coordinado entre Acción Social, Contratación e Infraestructuras. También destacó la colaboración con el Ayuntamiento de Tuineje para hacer viable la obra. La presidenta explicó igualmente que el Cabildo impulsa nuevos recursos sociosanitarios en otros municipios. Entre ellos citó un Centro de Día en Costa Calma y otro en la zona Antigua-Betancuria. Estas actuaciones se desarrollan, afirmó, en coordinación con los ayuntamientos con el fin de reforzar la red insular de atención sociosanitaria.

Un recurso de primer nivel para mayores dependientes

El consejero de Acción Social, Víctor Alonso, puso el acento en la calidad del futuro centro, que “permitirá contar con una infraestructura sociosanitaria de primer orden”, afirmó. Alonso destacó que el centro ofrecerá una atención acorde a las necesidades reales y que el recurso se orienta a mejorar la calidad de vida de los mayores dependientes de Fuerteventura.

La alcaldesa de Tuineje, Candelaria Umpiérrez, valoró especialmente la implantación del servicio y resaltó la importancia de garantizar servicios especializados para los mayores del municipio. Umpiérrez señaló que el centro fomentará la autonomía y el bienestar integral y destacó su impacto positivo en las familias cuidadoras.

Características del centro

La redacción del proyecto, la obra y el equipamiento se adjudicaron por 14,3 millones de euros. La UTE adjudicataria está formada por Ecología y Construcción Fesumar S.L y José Díaz García S.A. La actuación cuenta con financiación del Cabildo de Fuerteventura, del Gobierno de Canarias y de fondos europeos. Los recursos proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

La residencia se construye en una parcela de 4.701 metros cuadrados en el Valle del Aceitún. El suelo se desbloqueó gracias a la coordinación entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Tuineje.

El complejo albergará dos centros diferenciados con atención personalizada. La Residencia Sociosanitaria contará con 60 plazas y funcionará las 24 horas del día. El Centro de Atención Diurna dispondrá de 30 plazas para mayores dependientes. Ambos servicios ofrecerán atención los 365 días del año.

La residencia incluirá atención médica permanente, manutención y alojamiento. También contará con terapia ocupacional, atención psicológica y promoción de la autonomía personal. El recurso incorporará programas de respiro familiar, ocio y tiempo libre con un modelo que apuesta por una atención individualizada, combinando actuaciones familiares y grupales.