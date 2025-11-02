Estas iniciativas combinarán ciencia aplicada, pensamiento crítico y visión de futuro para todos los públicos

La Consejería de Universidades, del Gobierno de Canarias ha invitado esta semana a toda la ciudadanía a participar en las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias (SCIC25), que comenzarán este lunes. La cita busca consolidarse un año más como el «gran encuentro anual» de divulgación científica en las Islas, a través de su carácter abierto y participativo.

Ciencia e innovación

En concreto, bajo la idea de que el conocimiento es el hilo conductor entre disciplinas, generaciones y territorios. Las SCIC25 reunirá talleres, rutas y charlas. Así como espectáculos, ferias y jornadas de puertas abiertas para compartir la ciencia y la innovación desde sus múltiples dimensiones, según ha precisado el departamento regional en una nota.

Las actividades, de carácter gratuito, presencial y online, serán impartidas por centros de investigación, universidades, parques científicos, asociaciones, empresas innovadoras, museos y jardines botánicos, entre otros agentes del ecosistema del conocimiento.

Pensamiento crítico

Estas iniciativas combinarán pensamiento crítico y visión de futuro para todos los públicos, desde alumnado, familias, docentes a personas emprendedoras o interesadas en la ciencia y la tecnología.