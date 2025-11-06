Arrecife registra dos incendios en menos de una hora

Las llamas afectaron una vivienda en Puerto Naos y parte de las instalaciones de la depuradora en la LZ-20

Imagen del incendio en una de las bañeras de la depuradora de Arrecife | Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

La madrugada de este jueves ha mantenido en alerta a los bomberos de Lanzarote, que atendieron dos incendios consecutivos en Arrecife en menos de una hora. El primero ocurrió a las 3:36 de la madrugada en una vivienda abandonada situada en la calle Océano Atlántico, en el barrio de Puerto Naos. El fuego se originó en el interior de un antiguo depósito de agua.

Al lugar acudieron dotaciones del Parque Central y del Parque Sur, además de las unidades Bravo 5, Bravo 10 y Bravo 2, debido al nivel 2 de emergencia. El fuego afectó una vivienda, aunque los servicios de emergencia lograron controlar la situación sin que se reportaran víctimas.

Nuevo aviso desde la depuradora

A las 4:35, el Centro Coordinador de Emergencias (CECOES) informó de otro incendio, esta vez en las instalaciones de la depuradora de Arrecife, situadas en la carretera LZ-20.

Los equipos desplazados comprobaron que el fuego provenía de una bañera de obra llena de basura dentro del recinto. Las llamas alcanzaron parcialmente una zona de las instalaciones, aunque fueron controladas con rapidez.

Tras extinguir el incendio, los efectivos informaron a la central de bomberos y al CECOES del cierre de la actuación. No se registraron daños de gravedad ni heridos, y la normalidad regresó al lugar poco después del operativo.