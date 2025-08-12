El espacio cultural de La Radio Canaria dialoga este martes, a las 22:30 horas, con algunas de las voces representativas del panorama cultural tinerfeño

Este martes 12 de agosto a las 22:00 horas, el programa de La Radio Canaria, ‘ARTENATIVO 360′, dedicará su emisión al panorama cultural tinerfeño dentro de su road trip veraniego por el Archipiélago.

El espacio, dirigido y presentado por Rubén Rodríguez, continúa recorriendo las ocho islas para conocer la realidad cultural de cada una de ellas a través de sus voces creativas, gestores culturales y responsables políticos.

El Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA) y la Casa de Los Sabandeños serán los espacios patrimoniales que enmarcarán una interesante conversación con José Carlos Acha y el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, la humorista y activista Jessika Rojano. Les acompañarán la actriz, directora y productora Aida Ballmann, el cómico y creador digital Gaziello, la gestora cultural Karla Mbk, responsable de AGÜITA Arte Contemporáneo, el bailarín y coreógrafo Daniel Morales y el invitado especial de estra edición, Elfidio Alonso, fundador de Los Sabandeños

Después de recorrer el tejido cultural de La Graciosa, Lanzarote, Fuertenventura y Gran Canaria, el programa se detiene ahora en Tenerife para explorar los retos, oportunidades y el talento creativo que bulle en la isla.

Rubén Mayor entrevista a José Carlos Acha y Jessika Rojano.