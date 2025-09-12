El programa de la Radio Canaria muestra la exposición «Pinceladas con Sentimiento Mexicano»

Explora el valor de esta muestra pictórica, que por primera vez trae a las islas el trabajo de veinte artistas mexicanos de la Sociedad de Artistas Plásticos de Coyoacán

Este sábado 13 de septiembre a las 06:00 horas, los oyentes de la Radio Canaria tienen una cita ineludible con el arte y las historias que cruzan océanos. El programa ‘El Alpende‘, dirigido por Leny González, un espacio ya consolidado por su defensa de la diversidad y los derechos humanos, abrirá sus micrófonos para desgranar todos los detalles de la exposición pictórica «Pinceladas con Sentimiento Mexicano».

La muestra, que se inaugurará el 15 de septiembre en la Casa de la Cultura de la Villa de Moya (Gran Canaria), trae por primera vez a Canarias una cuidada selección de obras de veinte artistas pertenecientes a la prestigiosa Sociedad de Artistas Plásticos de Coyoacán (México).

Un colectivo de artistas que luchó por un espacio público hasta transformar un jardín abandonado en el epicentro cultural que es hoy el Jardín de Arte Allende. La emisión promete ser un viaje sonoro al corazón cultural de México, explorando cómo el arte se convierte en el lenguaje universal capaz de conectar dos orillas tan lejanas y, a la vez, tan cercanas.

Para ello, el programa contará con un panel de invitados de excepción que ofrecerá una visión completa del proyecto. En el estudio de la Radio Canaria estarán Lethy Hernández, fotógrafa y el alma máter de la exposición en su rol de coordinadora y promotora cultural, y fotógrafo y artista digital, José Carlos Reyes, quien aportará la perspectiva local sobre este vibrante diálogo artístico.



















José Carlos Reyes, Leny González y Lethy Hernández.

El programa no solo abordará el valor artístico de las obras, sino que profundizará en las historias humanas que hay detrás de cada lienzo, reflexionando sobre la identidad, la migración y el poder del arte para derribar fronteras y estereotipos.