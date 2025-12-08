El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, plantea al presidente del Gobierno canario «una agenda real de equidad en sanidad y educación»

Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario ASG.

Agrupación Socialista Gomera (ASG) llevará al pleno del Parlamento de Canarias de este martes, una reivindicación política que considera urgente y estructural: la «necesidad de que el Gobierno canario actúe con mayor determinación para corregir las desigualdades territoriales y activar de manera efectiva la diversificación económica».

El portavoz del Grupo Parlamentario ASG, Casimiro Curbelo, trasladará al presidente del Ejecutivo autonómico que la distancia histórica entre las islas capitalinas y las no capitalinas “sigue condicionando derechos básicos y oportunidades reales”. Curbelo subrayará que “no basta con incrementar presupuestos si las familias no perciben mejoras en su día a día”, y que el reto ahora es “transformar los avances en políticas que tengan impacto directo en la ciudadanía”.

Sanidad

En materia sanitaria, insistirá en que muchos pacientes de islas periféricas continúan desplazándose para recibir especialidades, «mientras que en salud mental persisten déficits estructurales», dijo. En educación, recordará que la brecha en acceso a la universidad se mantiene entre 10 y 15 puntos respecto a las islas capitalinas, “un síntoma claro de que las oportunidades siguen dependiendo del código postal”.

A juicio de Curbelo, “la igualdad entre islas es una cuestión de justicia social, no de estadísticas”, y por ello reclamará al Gobierno una agenda de equidad territorial con compromisos verificables, incluidos tiempos máximos de atención sanitaria, equipos itinerantes reforzados, financiación que reconozca la doble insularidad y medidas reales para que ningún joven renuncie a estudiar fuera por motivos económicos.

“Canarias se juega su cohesión territorial”

Curbelo insistirá en que “la cohesión territorial de Canarias se juega en decisiones políticas que no pueden aplazarse”. Por ello, defenderá que el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos deben coordinarse en una estrategia común que combine equidad en los servicios públicos y diversificación económica efectiva. “ASG seguirá defendiendo, con lealtad y firmeza, que todas las islas cuenten con los mismos derechos y las mismas oportunidades”, resaltará.