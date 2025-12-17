ES NOTICIA

Astroturismo en La Palma, un factor de desarrollo socioeconómico sostenible

Redacción RTVC
Las Jornadas de Astroturismo StarCom 2025 en La Palma están dirigidas especialmente a estas empresas de astroturismo, agentes de viajes y profesionales del comercio digital

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Palma ha acogido un evento exclusivo y altamente especializado diseñado para empresas de astroturismo y agentes comercializadores online, que buscan aprovechar al máximo el ecosistema digital.

Las Jornadas de Astroturismo StarCom 2025 están dirigidas especialmente a estas empresas de astroturismo, agentes de viajes y profesionales del comercio digital interesados en el sector.

La Palma está muy bien valorada como un enclave privilegiado para la observación del cielo. Proteger el cielo se ha convertido en un valor para todo el patrimonio cultural asociado, ya sea medioambiental como la biodiversidad, pero también puede se puede concebir como factor de desarrollo socioeconómico sostenible. Un turismo de nueva generación que pone de relieve las bondades de los cielos palmeros.

Astroturismo. Imagen RTVC
