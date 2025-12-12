El atletismo canario despide el año con gran actividad en todas las islas y se prepara para iniciar 2026 con un calendario cargado de competiciones

El atletismo en Canarias se prepara para vivir la temporada de invierno

En Canarias el atletismo alzó el telón de la temporada de invierno con una intensa actividad y se prepara para cerrar el año con la primera competición oficial que acogerá la pista de Arrecife, totalmente remodelada y homologada, con motivo del Control de Marcas organizado por la Federación Canaria de atletismo el sábado 13 de diciembre.

Atletismo en todas las islas

La isla de Lanzarote albergará, igualmente, los próximos 14 y 20 de diciembre, los Juegos Insulares de Promoción Deportiva del Cabildo lanzaroteño, unas jornadas de Campo a Través que forman parte del calendario autonómico de competición.

El pasado mes de noviembre subió la temperatura de las pruebas atléticas con la celebración del Campeonato de Canarias Sub14, en el Estadio de Los Llanos en Vecindario, en el que tomaron parte 165 atletas, en formato triatlón, con cada deportista superando tres pruebas.

Otra de las citas destacadas fue el Campeonato de Canarias de Campo a Través por clubes, en el circuito de La Novia, en el municipio de Pájara en Fuerteventura, una prueba valedera para el Nacional de clubes en Atapuerca, Burgos.

Un comienzo de año vertiginoso

El año 2026 dará el pistoletazo de salida el 10 de enero con las pruebas clasificatorias para el Campeonato de España de Campo a Través, en edad escolar, de las categorías sub-16 y Sub18, en Tegueste.

Por otro lado, el Campeonato de Canarias de Pruebas Combinadas se celebrará el 17 y 18 en el CIAT, mientras que una semana más tarde se llevarán a cabo el Campeonato de España Sub-20, Sub-23, Absoluto y Relevo Mixto en Córdoba.

Por si fuera poco, el 25 de enero se cerrará un mes intenso y emocionante con el Campeonato de Canarias de Marcha en Ruta, en La Laguna, una prueba clasificatoria para el Campeonato de España por Selecciones, que se disputará el 15 de febrero en Cieza, Murcia.