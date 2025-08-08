En julio de este año se registraron un total de 175.894 vuelos, lo que supone un incremento de 5.614 operaciones en el tráfico aéreo

Imagen archivo RTVC.

El tráfico aéreo en los aeropuertos españoles registró un crecimiento del 3,3% en julio de 2025 en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Observatorio Aéreo difundido por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y Reclama Travel.

Este informe, fruto de un acuerdo de colaboración entre ambas organizaciones, analiza los datos de más de 50.000 vuelos diarios con origen o destino en España. En julio de este año se registraron un total de 175.894 vuelos, lo que supone un incremento de 5.614 operaciones respecto a las 170.280 de julio de 2024.

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol fue el principal motor de este crecimiento, sumando 659 vuelos adicionales y alcanzando las 8.894 operaciones. Le sigue el aeropuerto de Barcelona-El Prat, que experimentó un aumento de 585 vuelos.

Ruta entre Gran Canaria y Lanzarote

En el mercado nacional, la ruta entre Barcelona y Palma de Mallorca fue la más transitada, con 763 vuelos, seguida de cerca por la ruta inversa, con 756 operaciones. La ruta entre Gran Canaria y Lanzarote ocupó el tercer lugar, con 679 vuelos.

El tráfico aéreo internacional con destinos europeos también mostró un notable crecimiento del 4,1% en comparación con el año anterior.

Compañías líderes del mercado

Ryanair, Vueling e Iberia se mantuvieron como las aerolíneas con mayor volumen de operaciones en julio. Ryanair encabezó la lista con 35.277 vuelos, seguida de Vueling (20.898 operaciones) e Iberia (20.494 operaciones).

En el mercado doméstico, Iberia, Vueling y Binter Canarias dominaron el sector, gestionando en conjunto más de 27.165 vuelos nacionales.

Aerolíneas más puntuales

En cuanto a puntualidad, las aerolíneas más fiables del mes fueron TUI Airlines Belgium, Air Lingus e Iberia, considerando aquellas con al menos 100 vuelos operados. Por otro lado, los retrasos de más de tres horas representaron el 0,79% de todos los vuelos.

Carlos Garrido, presidente de CEAV, destacó que «el incremento moderado pero sostenido del tráfico aéreo indica que las aerolíneas están afinando su oferta para responder a una demanda realista, pero sólida, especialmente en un periodo como el estival donde se combina la presión del turismo con la necesidad de mantener la calidad operativa».