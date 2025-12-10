Mascarillas, antigripales y multivitamínicos son algunas de las ventas que registran las farmacias en este temporada

La llegada de la Navidad trae consigo celebraciones, encuentros familiares y, este año, una incidencia gripal muy por encima de lo habitual. El repunte de contagios ya se nota en las calles de La Gomera, donde cada vez más vecinos buscan en las farmacias antigripales y productos para reforzar defensas.

Las farmacias de la isla confirman este incremento. “Notamos tanto el aumento de la venta de antigripales como que el cliente asista a la farmacia preguntándonos por multivitamínicos”, explica la farmacéutica María José Cubas.

Mascarillas y medidas antigripales

En muchos hogares, la enfermedad se ha ido transmitiendo de un miembro a otro. “Empezó en casa el chiquillo que va al instituto y ya de último lo tuvimos todos”, relata un vecino afectado, reflejando una situación que se repite en numerosas familias gomeras.

La reaparición de las mascarillas también es evidente. Algunas personas vuelven a utilizarlas, especialmente en espacios sanitarios. “La gente nos asiste preguntando si sabemos si es obligatorio en el hospital para ir a las consultas”, añade Cubas.

El aumento de casos gripales se hace notar en La Gomera. Archivo RTVC

Aunque el uso no es generalizado, muchos ciudadanos optan por ponerse la mascarilla como medida de protección adicional. Aun así, los profesionales sanitarios son claros sobre las medidas más eficaces para evitar contagios.

“Usar la mascarilla cuando asistamos a las consultas, a los hospitales, a los centros de salud; el lavado de manos continuo; e intentar no mantener contacto muy estrecho con gente que sepamos que está resfriada”, recomienda la farmacéutica.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los expertos piden extremar la precaución para que la gripe no se convierta en una invitada más a las celebraciones.