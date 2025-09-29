Autorizado el traslado del primer menor que llegó a Canarias en contingencia migratoria

El menor había llegado un pesquero-patera que, el pasado 10 de septiembre, encalló en la costa de Órzola, en Lanzarote. La comunidad de acogida del menor no se ha dado a conocer

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha autorizado este lunes el traslado a otra comunidad autónoma del primer menor extranjero que llegó a las islas desde que el 29 de agosto se declaró formalmente la contingencia migratoria por la saturación de sus centros de acogida.

Según han informado a EFE fuentes de su departamento, Pestana ha firmado el traslado de un adolescente marroquí de 17 años, una vez examinado el informe la Fiscalía de Menores, cuyo criterio ha sido favorable a la comunidad de destino designada.

El barco atunero encallado en la costa de Órzola en el que llegaron varios migrantes este mes de septiembre / Archivo

El menor llegó en un pesquero-patera a Lanzarote

Se trata de uno de los tripulantes del ‘pesquero-patera‘ que encalló en la costa de Órzola (Lanzarote) el pasado 10 de septiembre.

De acuerdo con el procedimiento ‘exprés’ creado por la reforma de la Ley de Extranjería, los menores que vayan llegando a Canarias, Ceuta y Melilla a partir de ahora tienen que ser trasladados a recursos de otra comunidad española en un plazo de quince días.

En este caso, ese plazo se cumplió el viernes 26. Ese mismo día, Pestana ya indicó que su traslado podría ser inminente, siempre y cuando el chico no expresara ningún tipo de objeción o preferencia razonable (por tener parientes en alguna región española en concreto, por ejemplo) y la Fiscalía no se opusiera, algo que no ha ocurrido.

Plazo de cinco días para realizar el viaje del menor

A partir de este lunes, el Gobierno de Canarias dispone de cinco días para organizar y efectuar el viaje del menor a su nueva comunidad de acogida, que no se ha hecho pública.

Será además esa comunidad de destino la que asuma su tutela legal hasta que cumpla los 18 años.

Esta derivación ‘exprés’ de un menor llegado a Canarias ya en situación de contingencia migratoria se ha firmado solo 24 horas después de haberse efectuado el primer traslado que se canaliza por ese mismo mecanismo legal: el de otro joven marroquí llegado a Ceuta en septiembre, al que acogerá Andalucía.

