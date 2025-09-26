La delegación del Gobierno ha afirmado que el primer menor migrante afectado por la contingencia migratoria está en breve en disposición de derivarse a otra comunidad

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este viernes finaliza el plazo para el traslado a la Península del primer menor que llegó a Canarias tras la declaración de contingencia migratoria. La Delegación del Gobierno afirma que, por su parte, los trámites administrativos están completos. Por su parte, el Gobierno de Canarias espera que se haga efectivo la próxima semana.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha apuntado que este jueves se le notificó al chico uno de los últimos trámites y que si se tuvieran este viernes las alegaciones se estaría en disposición de resolver ese expediente, por lo que la comunidad autónoma tendría cinco días para proceder al traslado, tal y como dice la ley.

Personal de Cruz Roja lleva un menor en brazos. Imagen de recurso Europa Press

Expedientes

Asimismo, el delegado del Gobierno comentó que ya se han iniciado todos los expedientes, los 221 de la disposición adicional y los 39 de la ‘vía express’. «No tenemos nada pendiente y esperamos resolverlo incluso antes de los plazos previstos», comentó.

«Toda la voluntad de esta Delegación del Gobierno es de máxima colaboración con la comunidad autónoma para resolver ayudar y ser aliados para resolver el problema de los menores», resaltó Pestana.

En cuanto a los menores migrantes solicitantes de asilo, cuya tutela es del Estado y que no se incluyen en declaración de contingencia migratoria, Pestana señaló que el objetivo es que en octubre hayan sido derivados unos 500 jóvenes a recursos del Estado.