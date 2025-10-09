La dana Alice deja más de 90 litros por metro cuadrado en una hora y provoca una rápida crecida del río Amadorio

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes el aviso rojo en el litoral sur de Alicante y el norte de Murcia ante la previsión de lluvias torrenciales que podrían acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora y 180 litros en doce horas.

Un hombre observa un coche protegido para la lluvia este jueves en Catarroja (Valencia) | EFE / Kai Forsterling

El aviso estará vigente desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, cuando se espera que la dana Alice alcance su máxima intensidad sobre el sureste peninsular.

Avisos en Valencia, Alicante y Murcia

La llegada de la dana ha motivado además la activación de varios avisos naranjas en las provincias de Alicante, Valencia y Murcia. En el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, el aviso estará activo desde las 11 de la mañana de este jueves y hasta la medianoche del viernes, con posibilidad de acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 140 litros en doce horas.

El Campo de Cartagena y Mazarrón, en Murcia, permanecerán en aviso naranja hasta las 10 de la mañana del viernes, cuando la alerta pasará también a nivel rojo.

Lluvias torrenciales y calles anegadas en Alicante

Durante la mañana de este jueves, la dana Alice ha descargado con fuerza en la provincia de Alicante, donde se han registrado 91 litros por metro cuadrado en Relleu y 72 litros en Orxeta, según la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Las lluvias han provocado una rápida crecida del río Amadorio a su paso por Orxeta, en la comarca de la Marina Baixa, y han dejado calles inundadas y balsas de agua en varios municipios. En algunos barrios de la ciudad de Alicante, las precipitaciones han superado los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora, debido a núcleos de tormenta muy estáticos.

Amplia red de avisos amarillos

Además de los avisos rojos y naranjas, la Aemet mantiene avisos amarillos en gran parte de la Comunidad Valenciana y Murcia por lluvias, tormentas y viento. En el interior de Alicante se esperan acumulaciones de hasta 60 litros en doce horas, mientras que en el litoral sur de Castellón podrían alcanzarse 30 litros en una hora y 80 en doce.

Las tormentas podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, especialmente en las zonas costeras y del interior sur de Valencia.