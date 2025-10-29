El Consistorio solicita a la institución insular la retirada del conjunto arquitectónico conocido como Cruz de los Caídos, situado en el centro de la plaza

El Cabildo de Lanzarote ha recibido un requerimiento formal del Ayuntamiento de Arrecife, en el marco del expediente relativo al Proyecto Básico de Restauración de la Plaza de Las Palmas y Reordenación de Accesos, por el que el consistorio solicita a la institución insular la retirada del conjunto arquitectónico conocido como Cruz de los Caídos, situado en el centro de la plaza.

El Ayuntamiento de Arrecife pide al Cabildo de Lanzarote que retire la Cruz de los Caídos.

Esta petición se fundamenta, según ha informado el Cabildo de Lanzarote en nota de prensa, en la obligación legal de retirar los símbolos contrarios a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, así como a la Ley 5/2018 de Memoria Histórica de Canarias.

En este caso, el conjunto incluye el monolito en forma de cruz, las placas conmemorativas, el pedestal, las gradas y las esferas ornamentales de piedra basáltica.





Recuperación del espacio de la plaza de Las Palmas

Al respecto, el presidente y consejero de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, ha señalado que desde la corporación insular se «actuará conforme a lo dispuesto en la legislación vigente garantizando el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y la preservación del patrimonio histórico de la isla».

Además añadió que esta actuación se enmarca en un proceso «más amplio» de recuperación del valor patrimonial y artístico de la plaza de Las Palmas, siendo este un «espacio emblemático de la capital que forma parte de la memoria colectiva de la isla».

Finalmente se indicó que el Cabildo de Lanzarote, como administración competente en materia de Patrimonio Histórico, se procederá a ajustar las actuaciones del proyecto de restauración de la plaza de Las Palmas a lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y la Ley 5/2018 de Memoria Histórica de Canarias.