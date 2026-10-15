Las blanquiazules dirigidas por Yeray Martín visitan este sábado al conjunto catalán, igualado a puntos en la clasificación, con el objetivo de prolongar su buena racha en la séptima jornada de Liga F

El Costa Adeje Tenerife Egatesa afronta este sábado una nueva salida en la Liga F Moeve con la intención de sumar su tercera victoria consecutiva. El conjunto blanquiazul se enfrentará este sábado al Badalona Women a las 11:00 horas, en horario canario, en el Municipal de Palamós.

Yerai Martín durante un entrenamiento / CD Tenerife Femenino

El CD Tenerife Femenino: un equipo que ha ido a más

El arranque de temporada fue exigente. El Costa Adeje Tenerife perdió en la jornada 1 en el Camp Nou ante el Barcelona (5-0) y empató sin goles con el Deportivo Abanca. Después igualó 1-1 en Zubieta con la Real Sociedad y cayó 1-3 en casa ante el Sevilla.

Desde entonces, el equipo ha dado un paso adelante. El 27 de septiembre ganó 2-1 en Valencia, con un gol de Carlota Suárez en el minuto 100. El 4 de octubre repitió por 2-1 ante el DUX Logroño en el Heliodoro Rodríguez López. Patri Gavira empató en el minuto 74 e Iratxe marcó el gol de la victoria en el descuento.

Con ese balance, las tinerfeñas suman 8 puntos tras seis jornadas, con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Con las dos victorias, el equipo ha dejado atrás los malos resultados del inicio.

El Badalona, un rival igualado

El Badalona Women ocupa la octava posición de la clasificación y llega con los mismos puntos que el Costa Adeje Tenerife. En la última jornada empató 3-3 en Sevilla. Marcaron Martínez, Guijarro y Uría Gabilondo, esta última en el minuto 90+4, para salvar el empate.

Ese resultado muestra a un equipo que sabe competir hasta el final, aunque también ha concedido goles con facilidad. Será un choque entre dos plantillas que llegan con ganas de consolidarse en la zona media de la tabla.

Posiciones en la clasificación del Badalona y del Tenerife

Últimos enfrentamientos H2H entre el Badalona y el Costa Adeje Tenerife

El Costa Adeje Tenerife tiene buenos recuerdos de sus últimos duelos con el Badalona. En la primera vuelta de la temporada pasada, el 19 de octubre de 2025, ambos equipos empataron 2-2 en Tenerife. En la vuelta, el conjunto tinerfeño ganó 0-2 en Badalona.

Claves del partido, la cantera protagonista durante la preparación blanquiazul

El entrenador tinerfeño, Yerai Martín, ha destacado, en la previa del partido, la importancia de haber sumado seis puntos en las dos últimas jornadas, aunque recordó que los resultados dependen también de otros factores. «Ganar ayuda mucho, pero el trabajo no te garantiza resultados, aunque sí te acerca a ellos y se está viendo en las últimas jornadas. Afrontamos el partido con la tranquilidad, la normalidad y la naturalidad que tiene el fútbol», afirmó.

El técnico valoró el trabajo realizado durante la semana, en la que el equipo contó con varias futbolistas del filial para compensar las ausencias de las internacionales. «Estamos preparando la semana con mucha ayuda de jugadoras del filial, que están entrando muy bien y están muy cerca del nivel del primer equipo. Nos han ayudado mucho porque hemos tenido internacionales fuera», explicó.

El encuentro supondrá también el regreso a la competición después del parón de octubre por los compromisos internacionales. Yerai Martín destacó que el equipo ha aprovechado estos días para mejorar aspectos físicos y tácticos, además de recuperar jugadoras que se encontraban en la última fase de su recuperación.

«Al final es parte del calendario. Nos quedamos con el lado positivo: una semana para trabajar a nivel condicional, a nivel de modelo de juego y para volver a contar con jugadoras que estaban en el último tramo de recuperación. El grupo ha tenido muy buena actitud y tenemos muchas ganas de volver a competir», señaló.

Un rival con aspiraciones ambiciosas

Yerai Martín espera un partido exigente ante un rival con recursos ofensivos y capacidad para competir en diferentes fases del juego. «Prevemos un partido muy disputado. Tienen muchos recursos, dominan distintas fases del juego y cuentan con jugadoras desequilibrantes que en partidos cerrados pueden ser muy decisivas. Tendremos que estar muy bien sin balón cuando tengan ataques largos y organizados, y cuando tengamos el balón ser dominadoras y vigilar las transiciones», analizó.

El entrenador también destacó la evolución del conjunto catalán y el refuerzo de su plantilla esta temporada. «Es un equipo que se está consolidando en Liga F. Este año han hecho una inversión fuerte, mantienen un bloque muy grande con incorporaciones que han mejorado la plantilla y tienen equipo para meterse en ese ‘top 8’. Tienen gente buena en ambas áreas y controlar eso será una de las claves, creo que el partido se va a decidir por detalles», añadió.

Horario y dónde ver el partido

El Costa Adeje Tenerife Egatesa buscará su segundo triunfo a domicilio de la temporada, después del conseguido en Valencia, y tratará de prolongar su racha de victorias ante un rival directo en la clasificación.

El encuentro se disputará este sábado a las 11:00 horas (horario insular) en el Municipal de Palamós y podrá seguirse en directo a través de La Radio Canaria. Además en la web de rtvc.es podrás seguir el minuto a minuto en directo y ver el resultado.

Alineaciones del Badalona y el Costa Adeje Tenerife

Minuto a minuto, en vivo, del partido entre el Badalona y el Costa Adeje Tenerife

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