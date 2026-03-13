Barreto recordó que la Consejería que dirige ha invertido 56,5 millones de euros a vivienda protegida en La Palma

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, han visitado este viernes, en Los Llanos de Aridane, las obras del edificio de 53 viviendas en construcción que irán destinadas de manera prioritaria, y con criterio social, a las personas afectadas que viven en las casas contenedor y de madera.

Imagen cedida.

La adquisición, que fue anunciada el pasado mes de junio, tiene un coste de 10,3 millones de euros y ha sido realizada por el Cabildo insular con financiación íntegra de la Consejería de Presidencia. “Este es el primer edificio que hemos destinado de manera prioritaria a las personas afectadas por el volcán y permitirá el acceso a un alquiler social asequible a aquellos que están en las casas contendor o de madera y que, aunque ya han cobrado el valor de la vivienda que perdieron, no pueden construirse o comprarse otra vivienda”, explicó Nieves Lady Barreto.

También, recordó que la Consejería que dirige ha invertido 56,5 millones de euros a vivienda protegida en La Palma, a lo que se suman 22 millones más del ICAVI y otros 14 millones del Cabildo insular, sumando entre todos 92 millones de euros.

Acción Social del Cabildo

Sergio Rodríguez también se mostró satisfecho con la evolución de la obra y agradeció la implicación de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que porta la financiación, y el trabajo del equipo de Vivienda que se ha constituido en el área de Acción Social del Cabildo “para que esto salga adelante en tiempo y forma”. “Estamos contentos con la evolución de la obra que, en estos momentos, va por delante de nuestras expectativas. Desde las administraciones haremos lo que esté en nuestra mano para que siga siendo así”.

Ambos responsables, acompañados por el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, y el alcalde del municipio, Javier Llamas, pudieron comprobar que, ocho meses después de acordarse la compra del edificio, los trabajos han avanzado notablemente. “Todo avanza a buen ritmo y si las cosas se siguen desarrollando como hasta ahora, es posible que el edificio pueda estar terminado en plazo, siempre y cuando no surjan imprevistos”, adelantó la consejera Nieves Lady Barreto.