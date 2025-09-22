El congreso del partido, además, sirvió para fijar las líneas políticas para los próximos cuatro años

Coalición Canaria (CC) en La Palma ha reelegido a Nieves Lady Barreto como secretaria general de la formación con el respaldo del 98% de los 150 compromisarios participantes del VIII Congreso insular de este partido.

Nieves Lady Barreto, reelegida secretaria general de Coalición Canaria (CC) La Palma. Imagen del congreso. CC

El congreso, celebrado bajo el lema La Palma que queremos, sirvió para fijar las líneas políticas del partido para los próximos cuatro años, según ha informado la formación este lunes.

En su intervención, Barreto subrayó la necesidad de unidad política en torno a las medidas que requiere la isla y reclamó al Estado el pago de los 200 millones de euros pendientes para la recuperación de La Palma, así como la activación de la bonificación del 60% del IRPF.

Sergio Rodríguez, por su parte, agradeció la confianza renovada y destacó que la vivienda seguirá siendo uno de los ejes de trabajo, junto a la creación de oportunidades para la juventud, como la implantación de más estudios universitarios en la isla.

Durante el congreso se debatieron y aprobaron por unanimidad tres ponencias y cinco propuestas de resolución, entre ellas la de mantener la reclamación al Gobierno central de los fondos comprometidos y de impulsar la bonificación fiscal del IRPF de forma estructural, al igual que en Ceuta y Melilla.

Barreto estará acompañada en la nueva Comisión Ejecutiva por los siguientes compañeros: