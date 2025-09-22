El congreso del partido, además, sirvió para fijar las líneas políticas para los próximos cuatro años
Coalición Canaria (CC) en La Palma ha reelegido a Nieves Lady Barreto como secretaria general de la formación con el respaldo del 98% de los 150 compromisarios participantes del VIII Congreso insular de este partido.
El congreso, celebrado bajo el lema La Palma que queremos, sirvió para fijar las líneas políticas del partido para los próximos cuatro años, según ha informado la formación este lunes.
En su intervención, Barreto subrayó la necesidad de unidad política en torno a las medidas que requiere la isla y reclamó al Estado el pago de los 200 millones de euros pendientes para la recuperación de La Palma, así como la activación de la bonificación del 60% del IRPF.
Sergio Rodríguez, por su parte, agradeció la confianza renovada y destacó que la vivienda seguirá siendo uno de los ejes de trabajo, junto a la creación de oportunidades para la juventud, como la implantación de más estudios universitarios en la isla.
Durante el congreso se debatieron y aprobaron por unanimidad tres ponencias y cinco propuestas de resolución, entre ellas la de mantener la reclamación al Gobierno central de los fondos comprometidos y de impulsar la bonificación fiscal del IRPF de forma estructural, al igual que en Ceuta y Melilla.
Barreto estará acompañada en la nueva Comisión Ejecutiva por los siguientes compañeros:
- Sergio Rodríguez, que repite como secretario de Organización
- Yaiza Cáceres, Reto Demográfico
- Patria Hernández, Juventud
- Idaria Pérez, Igualdad)
- Miriam Perestelo, Proyectos Estratégicos
- María José García, Vivienda
- Nayra Pereira, Recuperación Económica y Social
- Marcos Lorenzo, Identidad y Cultura
- Antonio Acosta, vicesecretario insular de Coordinación Territorial
- Pedro Afonso Padrón, secretario de Estrategia Política y Electoral
- 30 vocales en representación de los comités locales