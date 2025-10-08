El Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebrara durante cuatro noches: 2, 3, 4, 5 y la final el día 7 de febrero

Publicada las bases para el Concurso de Murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado en el apartado Documentación de la página web oficial lpacarnaval.com las bases para participar en el Concurso de Murgas y en el Festival Coreográfico Infantil de la fiesta dedicada «Las Vegas» que se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo de 2026. Los grupos y aspirantes interesados podrán formalizar sus inscripciones a partir del próximo viernes 10 de octubre a través del correo inscripciones@promocionlaspalmas.com en el que se deberá incluir toda la documentación requerida.

Las murgas que quieran participar en la próxima edición de la fiesta disponen hasta el 20 de noviembre para presentar las solicitudes. Tal y como se adelantó el mes de julio, el calendario festivo reserva cuatro noches paras las fases de murga. Las fases serán el 2, 3, 4 y 5 de febrero, mientras que la competición vivirá su gran final la velada del sábado día 7.

Los aspirantes a participar en el Festival Coreográfico Infantil podrán hacer la inscripción hasta el próximo 15 de diciembre. El sábado 24 de enero serán para los grupos de niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y 15 años. Una gala donde lucirán sus disfraces y coreografías sobre el escenario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.