ES NOTICIA

Directo
InicioDeportesBaloncesto

Basketball Champions League: partidos y resultados en directo de la BCL | 14 octubre 2025

Redacción RTVC
Redacción RTVC
Partidos hoy | Clasificación BCL | La Laguna Tenerife vs Bnei Penlink Herzliya | Nymburk vs Chalon-sur-Saon | Alba Berlin vs Chalon-sur-Saone | Hapoel Holon vs DKV Joventut | Bursaspor vs Cholet | Trapani vs Tofas | TSK Wurzburg vs Igokea | VEF Riga vs Levicki Patrioti | AS Karditsas vs Unicaja |
 

Sigue en directo los resultados de los partidos de la primera jornada de la Basketball Champions League 25-26. Especial atención al La Laguna Tenerife vs Bnei Penlink Herzliya

El resumen más completo de la jornada de la Basketball Champions League (BCL) del 14 de octubre. Consulta los emparejamientos de la jornada. ¡Todos los resultados de la Basketball Champions League en directo!

Nymburk vs Chalon-sur-Saone resultado en directo

Hapoel Holon vs DKV Joventut resultado en directo

Bursaspor vs Cholet resultado en directo

Trapani vs Tofas resultado en directo

TSK Wurzburg vs Igokea resultado en directo

VEF Riga vs Levicki Patrioti resultado en directo

AS Karditsas vs Unicaja resultado en directo

Te puede interesar:

La Laguna Tenerife vs Bnei Penlink Herzliya | J2 Basketball Champions League

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Sin carreteras, la dana causa importantes daños en varias provincias de Cataluña

Gran Canaria publica una obra inédita de los hermanos Millares Cubas

En directo | Pleno del Parlamento canario

Dreamland Gran Canaria vs Le Mans Sarthe Basket | J2 Basketball Champions League

La presencia de un dron en el aeropuerto de Fuerteventura obliga a desviar, una vez más, vuelos

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025