El equipo grancanario busca su segunda victoria en la liga nacional frente al colista

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este domingo a las 11:00 hora canaria al Bàsquet Girona fuera de casa, en el Gerona-Fontajau. El equipo grancanario busca asegurar un balance de dos victorias y dos derrotas frente al colista de la Liga Endesa.

Bàsquet Girona vs Dreamland Gran Canaria | J4 Liga Endesa 25-26

La plantilla de Jaka Lakovic comenzó la temporada con dos derrotas ante rivales de primer nivel como el Real Madrid o el Unicaja, un sabor amargo que ha conseguido rebajar tras la victoria frente al BAXI Manresa en la tercera jornada.

Comienzan las sensaciones positivas

El Dreamland Gran Canaria llega al partido con victorias en ambas competiciones: en la jornada 3 de la Liga Endesa y en la Basketball Champions League (BCL). Un gran acierto en la línea de 3 aseguró la victoria frente al Manresa, pero el bajo porcentaje en los tiros libres sigue siendo una constante en el equipo grancanario.

Un buen partido de Isiah Wong y Nico Brussino, nombres claves para este inicio de temporada tanto en lo positivo como en lo negativo, aseguraron la primera victoria de la Liga Endesa 25-26.

Los aspectos en los que más destacan el conjunto claretiano en este inicio de curso son el porcentaje de acierto desde la línea de 6,75 ( se posicionan terceros en % de acierto con un 37,5), el promedio en tapones por partido con 4 y el rebote defensivo, demostrando que pueden asegurar la pintura al máximo nivel.

El base del Baxi Manresa Hugo Benítez (i) es defendido por el base del Dreamland Gran Canaria Andrew Albicy. EFE/Siu Wu

Mientras, el Bàsquet Girona no conoce aún la victoria esta temporada y se posicionan como primeros tanto en pérdidas por partidos como en faltas cometidas, aspectos que demuestran el mal inicio de la plantilla dirigida por Moncho Fernández.

A pesar de ser últimos, el juego interior del equipo catalán destaca y se han colocado como el segundo equipo con más rebotes, asistencias y faltas recibidas durante este inicio de temporada. El jugador más destacado es el escolta Pep Busquets con un promedio de 16,7 puntos.

Últimos resultados entre ambos equipos

El Dreamland Gran Canaria ha registrado un balance positivo en los últimos cinco partidos frente al Bàsquet Girona con tres victorias y dos derrotas.