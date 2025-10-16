El equipo grancanario busca terminar con la mala racha de este inicio de temporada frente al BAXI Manresa

El Dreamland Gran Canaria se enfrentará este sábado, a las 17:00 (hora canaria), al BAXI Manresa fuera de casa, en el pabellón Nou Congost. El equipo grancanario busca su primera victoria en la Liga Endesa 2025-2026, tras perder en sus enfrentamientos frente al Real Madrid y Unicaja.

BAXI Manresa vs Dreamland Gran Canaria | J3 Liga Endesa 25-26

El conjunto de Jaka Lakovic intenta recuperar la confianza en la liga nacional y mejorar su irregularidad en facetas del juego. Mientras, en la Basketball Champions League (BCL), el equipo no conoce la derrota y se mantiene como líder en el Grupo H.

Victoria crucial para olvidar un mal inicio

El equipo catalán llega al enfrentamiento tras ganar al Covirán Granada (83-68) y registrar un balance de una victoria y una derrota en este inicio de temporada. Bajas como la del joven base Mario Saint-Supery han resultado dolorosas para la plantilla de Diego Ocampo.

Jugadores como el pívot estadounidense Grant Golden, uno de los fichajes de esta temporada, o el escolta Alfonso Plummer, cuya labor ofensiva es clave para el conjunto catalán, son algunas de las figuras más destacables del BAXI Manresa.

La distribución de juego es fundamental para el BAXI Manresa que, tras dos partidos jugados en esta temporada, se encuentra entre los cinco equipos con más asistencias registradas, con un promedio de 21 por partido.

Mike Tobey defiende una posesión durante el partido frente a Le Mans Sarthe. EFE/Ángel Medina G.

Por otro lado, el Dreamland Gran Canaria busca olvidar el sabor amargo de la última derrota frente al Unicaja, un partido que dominaron durante los primeros 20 minutos. Sin embargo, la irregularidad en el juego de la plantilla y errores en aspectos básicos como el tiro libre hicieron que el equipo claretiano no lograra mantener la ventaja a su favor.

Tras un buen partido de fichajes como Isiah Wong en la competición europea (18 puntos y máximo anotador), la plantilla grancanaria necesita que sus jugadores suban el nivel en los momentos cruciales y apostar más por sus nuevas incorporaciones en el plantel.

Últimos enfrentamientos

La plantilla de Lakovic ha ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos frente al BAXI Manresa, un balance positivo que espera mantener en este encuentro. El último partido entre ambos equipos se saldó con un resultado ajustado y victoria para el conjunto claretiano (94-89).