Bnei Herzliya vs La Laguna Tenerife | J6 Basketball Champions League

La Laguna Tenerife se enfrenta este martes a las 17:30 (hora canaria) al equipo israelí Bnei Herzliya en la Víceúčelová Hala Opava, en República Checa. Este partido corresponde a la jornada 6 del Grupo D de la Basketball Champions League (BCL).

El equipo aurinegro perdió su último encuentro en la competición europea frente al Trapani Shark, pero se mantiene como líder en solitario del grupo con un balance de cuatro victorias y una derrota. Por su parte, el combinado israelí ocupa la última posición en la clasificación, con solo un triunfo en cinco partidos.

Partido sencillo tras el tropiezo

La Laguna Tenerife llega al enfrentamiento de este martes con una mezcla de sensaciones tras perder su primer partido de la temporada en la BCL. Ese mal trago se solventó con la victoria frente al Breogán (96-108), en una exhibición ofensiva del conjunto canario.

Aaron Doornekamp, Bruno Fitipaldo y Giorgi Shermadini fueron los mejores de la plantilla tinerfeña, con 20, 19 y 18 puntos, respectivamente. La exhibición en el acierto desde la línea de tres, con un 56%, marcó el desenlace de un partido entretenido para el espectador.

El pívot georgiano, una de las figuras clave de la plantilla de Txus Vidorreta, registró también 10 rebotes en el encuentro, donde dominó en las posiciones interiores gracias a su juego heterodoxo y efectivo.

EFE

En cuanto a los promedios en competición europea, el exterior uruguayo está siendo el mejor del conjunto tinerfeño junto a Shermadini, con 12 puntos de promedio, un 41,7% de acierto en la línea de tres y casi 2 robos por partido.

Por otro lado, el conjunto israelí tiene como figura destacada al escolta-alero estadounidense Elijah Stewart, con un promedio de 19,4 puntos por partido, siendo el sexto máximo anotador de toda la competición.

Además, Stewart promedia en el otro lado de la cancha 1,4 tapones y 1,6 robos por partido, siendo figura central del esquema israelí durante los cinco enfrentamientos. El pívot estadounidense Chinanu Onuaku es el otro jugador a seguir, con 14,6 puntos y 6,2 rebotes durante la temporada europea.

Últimos enfrentamientos H2H

Ambos equipos se han enfrentado en tres ocasiones a lo largo de su historia y el conjunto tinerfeño ha logrado un resultado favorable en cada uno de ellos. El último encuentro estuvo marcado por la polémica relacionada con el genocidio de Israel frente al pueblo palestino.

Este partido se disputó a puerta cerrada, sin público, tras declararse de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia. Esta decisión se tomó ante la posibilidad de que se produjeran manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y de condena a Israel por la guerra de Gaza.