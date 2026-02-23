‘Ni borracho’ de Quevedo, conquista el número 1 en España

El nuevo sencillo del artista, anticipo de su tercer álbum, entra directo a lo más alto de la lista de ventas superando a Bad Bunny

El artista grancanario Quevedo ha vuelto a demostrar su enorme tirón en la industria musical española. Su nuevo tema, titulado ‘Ni borracho’, ha entrado directo al número 1 de las canciones de mayor éxito en el país.

El cantante Quevedo en un concierto ofrecido en mayo de 2025 en su ciudad, Las Palmas de Gran Canaria, incluido en su gira española de presentación de su disco ‘Buenas noches’. EFE/ Elvira Urquijo A.

Así lo refleja la lista oficial publicada por Promusicae, que contabiliza las reproducciones y ventas cosechadas entre el 13 y el 19 de febrero. Este sencillo sirve como anticipo del que será el tercer álbum de estudio del músico y destaca por presentar un sonido con raíces explícitamente canarias.

Por delante de las grandes estrellas internacionales

Con este lanzamiento, Quevedo ha logrado imponerse en la clasificación a figuras de talla mundial. El canario se ha situado por delante de los temas ‘Nuevayol’ y ‘Baile inolvidable’ de Bad Bunny.

Curiosamente, el artista puertorriqueño también había apostado en su último trabajo por ahondar en la tradición musical de su tierra, yendo más allá de los ritmos urbanos que le dieron la fama.

Efecto rebote en su discografía

El éxito de ‘Ni borracho’ no ha venido solo, ya que ha servido para reimpulsar el anterior trabajo discográfico de Quevedo. El álbum ‘Buenas noches’, publicado en 2024, ha vuelto a escalar posiciones en la lista de los discos más exitosos del país hasta situarse en tercer lugar.

Por delante del canario en la lista de álbumes solo se encuentran ‘Lux’, de Rosalía, en segunda posición, y ‘Debí tirar más fotos’, de Bad Bunny, que lidera la tabla empujado por el reciente fenómeno de la Super Bowl.

Otras novedades en el mercado

Entre las posiciones de honor de la lista de ventas destacan otras entradas recientes. La banda sonora ‘Wuthering Heights’, realizada por Charlie XCX para la película ‘Cumbres borrascosas’, ha logrado colarse en la quinta posición, justo por detrás de ‘Cuarto azul’ de Aitana.

El ‘top 10’ lo cierra el nuevo EP de OBK, titulado ‘Vértigo’, tras las reentradas de artistas como Judeline, Beéle o JC Reyes. En cuanto al formato físico, los vinilos más vendidos siguen liderados por Bad Bunny, seguido de ‘Bodhiria’ de Judeline y el trabajo de Rosalía.