Las carreteras de la red principal afectadas se encuentran en Madrid, Segovia, Soria, Guadalajara, Zamora, León, Zaragoza y Ourense

Un turismo completamente cubierto de nieve en el municipio lucense de Pedrafita do Cebreiro este miércoles. EFE/ Eliseo Trigo

La borrasca Kristin que azota este miércoles la península mantiene 133 carreteras afectadas. Nueve de la red principal están transitables con precaución, mientras que una veintena de vías secundarias están cerradas al tráfico por la nieve y otras tantas por la lluvia.

Las carreteras de la red principal afectadas son: La A-1, entre San Agustín del Guadalix (Madrid) y Cerezo de Abajo (Segovia); la A-2, entre Arcos del Jalón (Soria) y Valdenoches (Guadalajara); la A-6, entre Aravaca y Collado Villalba (Madrid), Villalpando (Zamora) y Bembibre (León); la A-23, en Lechón (Zaragoza); y la A-52, entre Padornelo (Zamora) y Verín (Ourense).

También están transitables con precaución la A-62, entre Soto de Cerrato (Palencia) y Fuentelapeña (Zamora), y en Rodasviejas (Salamanca); la A-66, entre Mayalde (Zamora) y Beleña (Salamanca); la AP-61 en Hontoria (Segovia) y la A-231 en Cembranos (León), según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Cierre de carreteras secundarias

Además, la intensa nevada registrada ha obligado a cerrar al tráfico una veintena de carreteras secundarias: la AL-5405, en Las Tres Villas (Almería); la A-395 y la A-4025, en Sierra Nevada (Granada); la ZP-5404, en Tarazona (Zaragoza); la TE-68, en Guadalaviar, y la A-226, en Cedrillas, ambas en Teruel; la LN-8, en El Quempu (Asturias); la CC-437, en Pico Villuercas (Cáceres); y la OU-122, en Lardeira (Ourense); y en Navarra la NA-2011, en Pikatua, y la NA-2012, en Irati.

La borrasca Kristin también se deja notar con intensidad este miércoles en las carreteras de Castilla y León como la AV-503, en Cebreros, la AV-913, en San Estebán del Valle, y la AV-922, en Mombeltrán, y la AV-932, en Piedrahita, las cuatro en la provincia de Ávila; la SG-615, en Cotos (Segovia); la LE-126, en La Baña, y la LE-233, en Besande, ambas en León; La ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora), y la DSA-191, en Candelario (Salamanca).

Además, la lluvia ha provocado el corte de 22 vías secundarias, principalmente de Andalucía, en concreto en Cádiz y Córdoba. Extremadura y Castilla y León también han registrado incidencias aunque en menor medida.

En total hay casi 3.000 kilómetros de carreteras afectados por algún nivel de alerta.

Evitar desplazamientos

La Dirección General de Tráfico (DGT) recomienda a los conductores que vayan a desplazarse por carretera que planifiquen su viaje y consulten el tiempo y el estado de las carreteras ante la lluvia, el viento y la nieve de la borrasca.

La DGT recuerda a los conductores que en estas circunstancias se recomienda dejar libre el carril izquierdo, para que pasen vehículos de conservación de carreteras y quita nieves, prestar atención a los paneles, extremar la precaución y contar con el equipamiento adecuado.

Desalojo en Extremadura por la crecida de los ríos

Alrededor de 350 vecinos de las pedanías pacenses de Valdebótoa y Gévora han sido desalojados esta tarde como medida preventiva ante la crecida de los ríos Gévora y Zapatón, cuyos niveles de caudal casi triplican a los que registran habitualmente.

El desalojo, enmarcado -según fuentes del Gobierno regional- como medida para reducir riesgos dentro del programa operativo del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (PLATERCAEX), afecta a vecinos cuyas viviendas están próximas a ambos ríos.

A excepción de 32 personas que han sido realojadas en el pabellón deportivo de Gévora, las cuales están atendidas por efectivos de Cruz Roja, el resto de vecinos desalojados han optado por alojarse en viviendas de familiares y amigos, si bien algunos tienen una segunda residencia.