Una borrasca dejará lluvias a partir del jueves

Las temperaturas no bajarán pero llegarán las lluvias que irán dejando algo de nubosidad desde el lunes por la influencia de una borrasca

Toda la actualidad del tiempo en Canarias

Antonio Cárdenes informa de la previsión del tiempo para los próximos días.

La semana comienza con tiempo estable y pocos cambios. Las nubes serán más abundantes en las islas occidentales, donde habrá lluvias aisladas. En general, el sol será protagonista estos primeros días de la semana, porque a partir del jueves, se esperan importantes precipitaciones por la influencia de una borrasca.

A partir del jueves llegan precipitaciones que serán más abundantes en el norte de las islas. María José González. Sur de Tenerife.

Estas precipitaciones llegan del noroeste por la influencia de un frente que va a afectar a Madeira.

Grafismo RTVC.

Las temperaturas continuarán agradables y en algunos puntos de las islas alcanzarán los 27 grados de máxima. El termómetro subirá en la costa y en el sureste, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura.

Viento en la costa de La Gomera y Fuerteventura

Las rachas de viento serán débiles en la mitad oriental, y flojo del Este en las islas occidentales.

En el mar habrá algo de marejadilla en las costas de La Gomera y Fuerteventura. También, habrá más olas en las costas del sur, oeste y suroeste, con olas que llegarán a los 3 metros de altura.

Borrasca a partir del jueves

Cielos nubosos en La Gomera. Enrique Niebla.

La situación cambiará a partir del jueves, 16 de octubre, con la llegada de un frente proveniente de Madeira. Las islas más montañosas se verán afectadas por importantes precipitaciones que irán en aumento hasta el viernes.

Las islas de La Palma, Tenerife, La Gomera y Gran Canaria se llevarán esas lluvias otoñales tras semanas con escasas precipitaciones.

Esta masa fría que tendrá mayor incidencia en la península irá dejando un aumento de la nubosidad en Canarias por el oeste. Las precipitaciones podrán ser abundantes y persistentes en las islas más occidentales.