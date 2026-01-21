ES NOTICIA

Braian Angola abandona el Dreamland Gran Canaria

RTVC / EFE
El jugador colombiano Braian Angola disputó 15 partidos en Liga Endesa y 6 en la Liga de Campeones

El Dreamland Gran Canaria ha llegado un acuerdo con el escolta Braian Angola para rescindir su contrato, de modo que el jugador internacional colombiano no continuará en el club.

El Gran Canaria recuerda que Angola llegó a su plantilla el pasado verano procedente del Turk Telekom de Turquía para vivir su primera experiencia profesional en España. El jugador colombiano disputó 15 partidos en Liga Endesa y 6 en la Liga de Campeones.

«El Club Baloncesto Gran Canaria desea agradecer al jugador el compromiso mostrado desde su llegada, así como su profesionalidad y actitud en el día a día. Asimismo, le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional», asegura el equipo.

La salida de Braian Angola del Dreamland Gran Canaria coincide con el fichaje de otro escolta, el canadiense Kassius Robertson.

