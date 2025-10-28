Buscan a Sonia F. O., desaparecida en Fuerteventura

La joven desaparecida en Fuerteventura fue vista por última vez el pasado 25 de octubre
La asociación SOS Desaparecidos denuncia la desaparición de Sonia F. O., de 27 años, desaparecida desde el pasado 25 de octubre en Fuerteventura
Sonia mide 1,57, complexión normal, pelo rojizo y ojos oscuros
Sobre cualquier información que pueda resultar importante para su localización:
- SOS Desaparecidos: 868 286 726
- 112