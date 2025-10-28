La joven desaparecida en Fuerteventura fue vista por última vez el pasado 25 de octubre

Buscan a Sonia F. O., desaparecida en Fuerteventura

La asociación SOS Desaparecidos denuncia la desaparición de Sonia F. O., de 27 años, desaparecida desde el pasado 25 de octubre en Fuerteventura

Sonia mide 1,57, complexión normal, pelo rojizo y ojos oscuros

Sobre cualquier información que pueda resultar importante para su localización:

SOS Desaparecidos: 868 286 726