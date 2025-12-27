El hombre que ha desaparecido tiene el pelo canoso, los ojos castaños y una complexión normal

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido desde este viernes una alerta para tratar de localizar un hombre de 58 años desaparecido el 25 de diciembre en la Matanza de Acentejo, en Tenerife.

El hombre, Antonio J.C.A., mide 1.70, tiene el pelo canoso, los ojos castaños y una complexión normal. La última vez que fue visto portaba un pantalón tipo chándal oscuro, una camisa roja y una rebeca gris, según expone la Asociación, que resalta que se trata de un caso de ‘alta vulnerabilidad’.

Precisa la Asociación que todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.