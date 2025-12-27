ES NOTICIA

Buscan a un hombre de 58 años desaparecido en el municipio tinerfeño de La Matanza

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El hombre que ha desaparecido tiene el pelo canoso, los ojos castaños y una complexión normal

Imagen cedida.

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido desde este viernes una alerta para tratar de localizar un hombre de 58 años desaparecido el 25 de diciembre en la Matanza de Acentejo, en Tenerife.

El hombre, Antonio J.C.A., mide 1.70, tiene el pelo canoso, los ojos castaños y una complexión normal. La última vez que fue visto portaba un pantalón tipo chándal oscuro, una camisa roja y una rebeca gris, según expone la Asociación, que resalta que se trata de un caso de ‘alta vulnerabilidad’.

SOS Desaparecidos

Precisa la Asociación que todas aquellas personas que puedan aportar cualquier información que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.

