La Cabalgata del Carnaval de Maspalomas es uno de los eventos más multitudinarios de estas fiestas donde residentes y turistas disfrutan de un ambiente único

La Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas 2025. Imagen Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana

La esperada Cabalgata del Carnaval de Maspalomas 2026 se celebrará el próximo sábado 21 a partir de las 17:00 horas, convirtiéndose una vez más en uno de los actos más multitudinarios y espectaculares del carnaval en Gran Canaria.

Este desfile, uno de los eventos más populares del Carnaval en Maspalomas que en esta edición ha estado dedicada al Circo, reunirá a miles de personas entre residentes y turistas que cada año acuden para disfrutar de un ambiente festivo único en Canarias.

Durante la cabalgata, las calles se llenarán de carrozas espectacularmente decoradas, comparsas, grupos de baile y cientos de personas disfrazadas que desfilarán al ritmo de la música. Salsa, pop y otros estilos musicales se mezclarán para crear una atmósfera vibrante que se prolongará desde la tarde hasta bien entrada la noche.

El desfile contará además con la presencia de las grandes figuras del carnaval, entre ellas la Reina del Carnaval, el Drag Queen ganador y la Gran Dama. Así recorrerán la ciudad acompañados por cerca de un centenar de carrozas y miles de participantes.

Fusión de la tradición del carnaval con el público

La Cabalgata es el acto que mejor fusiona la tradición del carnaval con el público, convirtiéndose en el momento más espontáneo, participativo y multitudinario de estas fiestas. Maspalomas se rinde cada año ante su enorme poder de convocatoria, con miles de personas disfrazadas que llenan el recorrido de alegría, creatividad y color.

Familias, grupos de amigos y visitantes de todo el mundo encuentran en este evento una oportunidad perfecta para disfrutar de una gran diversidad cultural.

Quienes tengan la oportunidad de asistir a la Cabalgata podrán vivir una experiencia inolvidable llena de música, diversión y espíritu festivo.

Máximo de 110 carrozas

En esta edición, la Cabalgata contará con un cupo máximo de 110 carrozas. Esta medida busca ofrecer una mayor participación sin comprometer la seguridad, la sostenibilidad del evento ni la gestión de los recursos disponibles.

Se mantendrá un límite estricto en el número de carrozas, asegurando que no se ampliará más allá de las 110 unidades. Como en años anteriores, los primeros 20 puestos se reservarán para las carrozas institucionales y las de los patrocinadores oficiales.

La edición del pasado año de la Cabalgata, los asistentes pudieron presenciar los disfraces más originales mientras observaban cómo 370.000 personas, llegadas desde diferentes lugares del planeta, se congregaban en Playa del Inglés con el único propósito de pasarlo bien.