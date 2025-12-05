La institución insular inaugura su belén, dedicado este año a las madres, junto al encendido oficial de su iluminación navideña

RTVC.

El Cabildo de Gran Canaria inauguró su belén navideño, que este año está dedicado a las madres de la isla como homenaje a su papel en la sociedad grancanaria. La presentación tuvo lugar en la sede de la corporación insular, coincidiendo con el encendido oficial de la iluminación navideña del edificio.

El Cabildo de Gran Canaria dedica su belén navideño a las madres

Como novedad, por primera vez la institución ha encargado su propio villancico, escrito por el cantautor Luis Quintana. El propio autor interpretó la pieza durante el acto, acompañado por los niños y niñas del coro del Instituto de Educación Secundaria Mesa y López, que aportaron el toque más emotivo a la celebración.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó la importancia de sumarse a las tradiciones compartidas en la isla: “Hay muchos municipios en Gran Canaria donde se utilizan lugares públicos para hacer un belén y desde el Cabildo nos queremos sumar a este sentimiento”, señaló.