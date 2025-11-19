Dos nuevas direcciones pasarán a formar parte de los cargos del Cabildo de El Hierro tras aprobarse en un pleno marcado por el enfrentamiento entre dos antiguos socios de gobierno

Informa: Eduardo Pulido.

El Cabildo de El Hierro aprueba la creación de dos nuevas direcciones de área en un pleno extraordinario marcado por el enfrentamiento entre los dos antiguos socios de gobierno. Los reproches entre el Partido Socialista y Asamblea Herreña protagonizaron un debate dialectico sobre la necesidad o no de estos cambios.

Según el grupo de gobierno, estas dos nuevas áreas suponen un ahorro a las arcas insulares de más de 40.000 euros. Esta reestructuración conlleva la unión de Infraestructuras con Ordenación del Territorio.

El Cabildo de El Hierro aprueba la creación de dos nuevas direcciones de área.

Consenso de las partes

Después de un amplio debate salió adelante la propuesta del PSOE tras aprobarse una enmienda de Asamblea Herreña a la moción original.

No obstante, David Cabrera de Asamblea Herreña, ha considerado que «costear ocho direcciones de área son demasiadas».

El acuerdo se alcanzó durante la celebración de un pleno extraordinario en la primera institución insular.

Medidas que aún podrían quedarse sin efecto, al considerar Asamblea Herreña que el pleno podría impugnarse por defectos de forma.