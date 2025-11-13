La Cámara Baja votará hoy si congela las tasas de Aena de 2026

El Congreso decidirá y votará las enmiendas del Partido Popular sobre la congelación de las tasas de Aena y la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares

Francina Armengol, Presidenta del Congreso de los Diputados. Ricardo Rubio. EP.

Dos temas estarán sobre la mesa del Pleno del Congreso, la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena y la derogación del calendario de cierre de las centrales nucleares. Cuestiones que corresponden a las enmiendas del Partido Popular, PP, sobre la Ley de Movilidad Sostenible.

La Cámara Baja tendrá en cuenta las enmiendas del Senado que incluyen más de 80 cambios en el articulado del texto del Gobierno.

Modificación del articulado

Entre esos cambios se encuentran los relativos a levantar el cierre nuclear previsto de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Cataluña) y Cofrentes (Comunidad Valenciana). También, se contempla la congelación de las tasas aeroportuarias de Aena en 2026. En el caso de Renfe, la recuperación de las indemnizaciones por retrasos de entre 15 y 30 minutos. Además, de la concesión de ayudas para ir descarbonizando la flota de autobuses urbanos.

Estas modificaciones necesitan los votos de Junts y del PNV. Con su apoyo se podrán cambiar y ratificar en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que no se votarán son dos enmiendas del PP que el Gobierno intentó frenar en el Senado, una sobre la contribución financiera del Estado para infraestructuras de recarga y la renovación de flotas. En este sentido, también quedará fuera la de compensar a contratistas por el transporte de bicicletas, cifrada en 4,6 millones anuales.

Esos vetos, que el PP ignoró en el Senado con su mayoría absoluta, se basan en la facultad que la Constitución otorga al Gobierno para impedir la tramitación de propuestas legislativas que alteren su política presupuestaria, ya sea por exceso de gasto o por merma de ingresos.

El Pleno del Congreso deberá decidir este jueves el destino de las enmiendas impulsadas por el PP y respaldadas por Junts en la Cámara Alta, la mayoría de ellas con el voto en contra del PSOE.