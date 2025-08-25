ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

Camilo reúne a más de 6.500 personas en El Paso en su primer concierto en La Palma

RTVC
RTVC

El cantante colombiano actuó en el festival ResisTIME dentro de su gira por España en 2025

Camilo durante su concierto en El Paso
Camilo durante su concierto en El Paso / FESTIVAL RESISTIME

El cantante colombiano Camilo, ganador de varios Grammy Latino, ofreció este sábado su primer concierto en La Palma, donde reunió a más de 6.500 asistentes en el municipio de El Paso, dentro del festival ResisTIME, considerado una de las citas musicales más multitudinarias del verano en la isla.

La actuación formó parte de su gira por España en 2025, que incluyó únicamente dos paradas en Canarias: La Palma y Gran Canaria.

Durante el concierto, Camilo compartió con el público diversas anécdotas y mostró la cercanía que caracteriza su relación con sus seguidores, a quienes denomina La Tribu. Uno de los momentos más aplaudidos llegó cuando interpretó varios de sus éxitos junto a Evaluna Montaner, su pareja y también reconocida artista.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Córdoba – UD Las Palmas | Los de Luis García afrontan este lunes la segunda jornada liguera

Comienza la huelga indefinida del personal de Emergencias de Canarias

Mejoran los incendios en la península, aunque hay riesgo de nuevos fuegos

Once heridos tras colisionar cinco vehículos en la TF-1

Dos fallecidos tras ser atropellados por un vehículo que se salió de la vía en La Gomera

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025