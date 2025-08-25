El cantante colombiano actuó en el festival ResisTIME dentro de su gira por España en 2025

Camilo durante su concierto en El Paso / FESTIVAL RESISTIME

El cantante colombiano Camilo, ganador de varios Grammy Latino, ofreció este sábado su primer concierto en La Palma, donde reunió a más de 6.500 asistentes en el municipio de El Paso, dentro del festival ResisTIME, considerado una de las citas musicales más multitudinarias del verano en la isla.

La actuación formó parte de su gira por España en 2025, que incluyó únicamente dos paradas en Canarias: La Palma y Gran Canaria.

Durante el concierto, Camilo compartió con el público diversas anécdotas y mostró la cercanía que caracteriza su relación con sus seguidores, a quienes denomina La Tribu. Uno de los momentos más aplaudidos llegó cuando interpretó varios de sus éxitos junto a Evaluna Montaner, su pareja y también reconocida artista.