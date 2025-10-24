El Gobierno canario ampliará el plazo para realizar aportaciones al decreto de convivencia escolar

El Consejo Escolar de Canarias había reclamado más tiempo para presentar alegaciones al texto propuesto de convivencia escolar

Informa: RTVC

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se encuentra inmersa en actualizar el decreto de convivencia escolar en las aulas del Archipiélago. El Consejo Escolar de Canarias ha reclamado a la consejería de Educación una prórroga del plazo para presentar alegaciones al borrador de este decreto. El consejero responsable del área, Poli Suárez, ha afirmado este viernes que se ampliarán los plazos.

Suárez apunta que «este es un documento que está abierto a esas propuestas de mejora». El consejero ha defendido la actitud dialogante de la Consejería de Educación para poder mejorar este decreto.

El Consejo Escolar de Canarias participará activamente

Por su parte, los representantes del Consejo Escolar de Canarias destacan que el problema reside en que «no hemos tenido tiempo para estudiar el texto en profundidad y pronunciarnos al respecto». Afirman que tienen claro «cómo queremos participar» en la actualización del decreto de convivencia.

Agregan que esta actualización tiene que «dar herramientas a la comunidad educativa en su conjunto para que no se produzcan conflictos y que haya un bienestar en las aulas».

El diálogo, clave para atajar los casos de acoso escolar

La organización Save The Children defiende que se mejoren las herramientas que ofrece la comunidad educativa a los padres y madres para atajar el acoso escolar. El diálogo se antoja como un aspecto clave a la hora de evitar que se generan comportamientos violentos que deriven en casos de acoso escolar.